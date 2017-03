Mühsam in Krottensees Unterwelt vorgedrungen

KROTTENSEE - Eine virtuelle Führung durch die Hohlräume im Zinnberg bei Krottensee interessierte nicht nur die Fachwelt der Höhlenforschung, es kamen außerdem viele Einwohner aus dem kleinen Ort selbst sowie aus Neuhaus und den umliegenden Gemeinden. Auch die Entdecker berichteten aus der Zeit von 1957.

Das Entdeckerteam der Höhle am im Zinnberg bei Krottensee, von links: Tina Schmielau, Martin Klier, Michael Conrad und Fritz Schultze-Zachau. Der Durchbruch in die großen Räume gelang am 26. Mai 2016. Foto: FHKF



Seit fast 60 Jahren ist der Zinnbergschacht bei Krottensee eines von vielen Rätseln in der Frankenalb, welches nun jedoch von der Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken gelüftet werden konnte. Über die langjährigen Forschungen und aktuellen Entdeckungen informierten die Höhlenforscher im Gasthof "Zum Löwen" in Krottensee.

Die Höhle ist mehr als 50 Meter lang, hat eine Deckenhöhe von bis zu 15 Metern und liegt direkt neben der Maximiliansgrotte, die Deutschlands größten Tropfstein beherbergt, den "Eisberg". Mit spannenden Film- und Bildmaterial, das mit Hilfe eines Beamers für alle Gäste zur gleichen Zeit sichtbar wurde, fühlte man sich fast selbst als Höhlenforscher.

Bereits eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung mit dem verheißungsvollen Titel "Der geheimnisvolle Zinnberg" wurden die Sitzplätze knapp und am Ende waren weit über 200 Gäste anwesend, darunter Bürgermeister Josef Springer aus Neuhaus, der den Pioniergeist, Idealismus und die damit verbundenen Arbeit lobte. Auch Landrat Armin Kroder lauschte den Worten der fachkompetenten Vortragenden und war begeistert, dass eine solche Entdeckung mit hervorragendem Bildmaterial dokumentiert und der Öffentlichkeit präsentiert wurde.

Bericht über die Anfänge

Die Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken, unter ihrem Vorsitzenden Bernhard Nerreter, hatte viel Vorbereitungszeit für die Darstellung ihrer Entdeckung investiert. Moderator Dieter Preu aus Neunkirchen am Brand, Gründungsmitglied der Höhlenforschungsgruppe, stellte Hardy Schabdach vor, der über die Entstehung von Höhlen referierte.

Voll besetzt war der Gasthof „Zum Löwen“ in Krottensee bei der Infoveranstaltung der Höhlenforscher. Foto: Udo Schuster



Von den Anfängen und Erstversuchen der Erforschung des Zinnbergschachts erzählte dann der Röthenbacher Ferdinand Leja stellvertretend für die anderen Kameraden des damaligen Speleoclubs Sulzbach. Er berichtete aus der Anfangszeit ab 24. April 1957, als die Gruppe zufällig auf eine Vertiefung im Waldboden stieß und die damals knapp 20-jährigen Burschen das Höhlenfieber packte. Bis zu einer Tiefe von rund fünf Metern räumten die Sechs vom Speleoclub das Geröll aus dem Schacht. Dann war erst einmal Schluss, weil der enge Spalt kein Weiterkommen zuließ. Nach einer ersten Vermessung des Schachtes 1962 wurde es viele Jahre still am Zinnberg, da man keine Aussicht auf ein tieferes Eindringen in den Berg sah. Erst ab 1981 kam wieder Bewegung in die Angelegenheit. Nun übernahm die von Dieter Preu gegründete Forschungsgruppe die weitere Erkundung.

Mehrere Versuche mit einer Kamera Einblicke in die Höhle zu erhalten scheiterten. Ein 1996 erneuter Dokumentationsversuch mit modernerer Kameratechnik scheiterte ebenso wie ein abermaliger Rauchnebelversuch im Jahr 2000, um eventuell weitere Zugänge zu finden. Nun 14 Jahre später, am 24.November 2014, wollten die Höhlenforscher es wissen. Durch Kameraaufnahmen bestätigte sich der Verdacht, dass unter dem Zinnbergschacht ein größeres Höhlenraumsystem existiert, bei dem eventuell sogar eine Verbindung zur rund 200 Meter entfernten Maximiliansgrotte besteht. Man holte sich für weitere Grabungen die Genehmigung vom Staatsforst als Eigentümer und traf Absprachen mit der Naturschutzbehörde.

Mit Treibkeilen verbreitert

Der Schacht wurde nun an den Engstellen mit Treibkeilen verbreitert, nachdem bei früheren Versuchen auch mit dem Presslufthammer kein Vorankommen verzeichnet werden konnte. Im Abraum aus der Tiefe der Höhle fanden sich keine erwähnenswerten Fundstücke, wenn man von einer Tasse und Knochenteilen eines Frischlings absieht. Zur Grabungsmannschaft zählte auch Stefan Sörgel aus Hersbruck, der im Verein für die Ausbildung zuständig ist. Ebenso sein Sohn Jannes der, wie viele andere Mitglieder, kräftig Hand anlegte.

Der Steinschutt hatte es in sich. Insgesamt beförderten die Mitarbeiter bis zum Durchbruch rund 105 Tonnen ans Tageslicht. Bis zum heutigen Tag folgten nochmals 681 Eimer mit einem Gewicht von rund 14 Tonnen. Die Bauleitung lag bei Martin Klier und Tina Schmielau, die viele Wochenenden und ihren Urlaub am Zinnbergschacht verbrachten. 120 verschiedene Einsätze wurden gezählt. Dazu gehörte auch der Bau einer Art Seilbahn, um in der Enge und Tiefe des Berges den Eimertransport zu bewerkstelligen. Ebenso die Sicherung im Berginneren durch 60 Meter verbaute Leitplanken, die ein Nachrutschen der Gesteinsmaterialien verhindern sollen. Diese Schutzplanken wurden senkrecht verbaut und miteinander verschraubt. 2240 Arbeitsstunden investierten 30 Vereinsmitglieder bis zum Durchbruch in die großen Räume am 26. Mai 2016.

Vom Eingangsschacht aus arbeiteten sich die Höhlenforscher mühsam 50 Meter in die Tiefe vor. Bei 30 bis 35 Metern fanden sich Kristalle, die für die Klimaforschung von Bedeutung sind. Tropfsteine entstanden in dieser Höhle, deren Räume Namen tragen wie Rumpelkammer, Petersdom oder Flachmann, jedoch keine. Die einzige Gemeinsamkeit mit der Schauhöhle nebenan ist, dass sich der See in der Maximiliansgrotte auf gleicher Höhe wie die tiefste Stelle im neu entdecken Höhlensystem befindet.

