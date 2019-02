Müll-Ärger in Pegnitz: Wer entsorgt Töpfe voller Essen?

Werner Geiling findet bei seiner Waschanlage immer mehr Unrat aller Art - vor 7 Minuten

PEGNITZ - Werner Geiling, Inhaber der SB-Waschanlage bei der Autowerkstatt Hoss, ist genervt, weil bei ihm immer wieder illegal Müll abgelagert wird. "Ich hab‘ keine Ahnung, warum manche Leute so doof sind".

Was Waschanlagen-Betreiber Werner Geiling in der Hand hält, ist nicht sein Abendessen, sondern illegal abgelagerter Müll. © Ralf Münch



Der Hintergrund: Bei Geilings Waschanlage wird immer wieder illegal Müll abgelagert. Säcke mit Hausmüll, ungeöffnete Getränkeflaschen, Pfandflaschen, Zementsäcke.

Der neueste Trend ist, Lebensmittel zu entsorgen: "Es ist schon komisch. Belegte Brötchen, die nicht einmal angebissen wurden und noch in der Plastikfolie sind, werden immer öfter weggeworfen. Ich habe einmal, das ist schon länger her, jemanden beobachtet, der Lebensmittel entsorgt hat. Meine Frau kannte ihn, weil sie bei der Tafel ehrenamtlich arbeitet. Derjenige wurde schließlich von der Tafel abgemahnt. Dann war Schluss".

Jetzt aber werden an der Waschanlage sogar Kochtöpfe, in denen noch Essen ist, abgestellt. Innerhalb von zwei Wochen ist das zweimal passiert. Beim ersten Mal war es, wie Geiling erzählt, ein seiner Meinung nach teurer Edelstahltopf. Der Inhalt: Curryreis. Jetzt stand in seiner Gewerbemülltonne eine Tüte mit einem Topf Gemüsesuppe. "Nichts ist verschimmelt, das Essen war noch relativ frisch. In der Tüte lagen auch noch mehrere 10-Cent-Stücke."

Werner Geiling schüttelt voller Unverständnis den Kopf: "Da scheint jemand zu viel Geld zu haben. Und warum sich jemand die Mühe macht, einen Topf mit Inhalt ins Auto zu packen und dann hier ablagert, entbehrt jeder Logik." Der Besitzer der Waschanlage will nun eine Kamera anbringen, um den illegalen Entsorgern das Handwerk zu legen. "Dann kommt es zur Anzeige."

Ralf Münch