Müll-Frevel in Auerbach

"Kein Respekt vor fremden Eigentum?" - Erinnerungen an Kalbs-Mord

AUERBACH - Gerhard und Nicole Lindner aus Auerbach wundern sich erneut, dass es heutzutage wohl keinen Respekt vor fremdem Eigentum mehr gibt.

Familie Lindner in Welluck wundert sich über den Müll auf ihrer Wiese. © Sabine Rühl

Der Schrecken vom grausamen Tun auf seinem Familienbetrieb mit 65 Tieren und Freiluftställen zum Jahreswechsel 2015 auf 2016 steckt immer noch im Gedächtnis: Damals wurde eine trächtige Kuh verletzt und ein Jungrind von Unbekannten mit einem Messer attackiert.

Kürzlich entdeckte Lindner Plastikmüll verstreut auf seiner eingezäunten Wiese, auf der die Tiere in Kürze wieder weiden.

"Denkt denn heute niemand mehr an das Tierwohl? Sollen die Rinder wohl Plastikmüll kauen?“ Vor ein paar Tagen ackerte Lindner eine Fläche entlang der Bundesstraße 85 - angrenzend an das Weideland - um. Er stieß dabei auf massenhaft illegal entsorgte Flaschen.

Die Technische Einsatzeinheit Nürnberg suchte zusammen mit der Polizeiinspektion Auerbach in einer Güllegrube in Welluck bei Auerbach nach dem Messer, mit dem wahrscheinlich in der Nacht zum 31. Dezember 2015 ein Kalb im benachbarten Stall getötet wurde. Mit einem großen Mageneten wurde die Grube systematisch abgesucht, bis das Messer tatsächlich gefunden wurde.