Mülltonnen standen in Pegnitz und Bayreuth in Flammen

Schwelbrände vermutlich durch Reste von Feuerwerkskörpern - vor 54 Minuten

PEGNITZ/BAYREUTH - Am Neujahrstag gegen zwei Uhr ist es in Bayreuth zum Brand mehrerer Mülltonnen gekommen. Wenig später verzeichnete auch die Pegnitzer Feuerwehr ihren ersten Einsatz im neuen Jahr.

In den frühen Morgenstunden des Neujahrstags schrillten in Pegnitz die Alarmwecker und riefen die Aktiven zu ihrem ersten Einsatz in 2019. Im Bereich der Haydnstraße waren Mülleimer in Brand geraten, vermutlich durch Rückstände von privaten Feuerwerken. Das Feuer war schnell gelöscht. Der Schaden hält sich in Grenzen.

Ebenfalls vermutlich durch die glimmenden Reste von Feuerwerkskörpern hatte sich auch in Bayreuth ein Schwelbrand entwickelt, der schnell aufloderte und schließlich mehrere Mülltonnen sowie den kompletten Unterstand der Müllcontainer erfasste.

Die alarmierte Bayreuther Feuerwehr konnte die Flammen jedoch schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde bei dem Feuer glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden an dem Unterstand und den Tonnen dürfte aber im fünfstelligen Bereich liegen.

nn