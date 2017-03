"Mülltonnen-Tourismus in Lappersdorf"

Bürger des Kreises Amberg-Sulzbach müssen innerhalb der nächsten zehn Wochen ihre Abfallbehälter nach EU-Vorschrift umstellen - vor 29 Minuten

AUERBACH/AMBERG - 50 Liter fassende Abfalltonnen müssen einen Griff und Rollen haben, so will es die EU. Die Bürger des Landkreises haben noch zehn Wochen Zeit, ihre nicht der Norm entsprechenden Behälter auszutauschen. Wer beim bisherigen Fassungsvermögen bleiben möchte, muss aber bis nach Lappersdorf bei Regensburg fahren.

„Sehr geehrter Inhaber dieser 50-Liter-Tonne...“: Der Landkreis gibt seinen Bürgern für die Umstellung auf EU-Norm noch zehn Wochen Zeit. © Brigitte Grüner



„Sehr geehrter Inhaber dieser 50-Liter-Tonne...“: Der Landkreis gibt seinen Bürgern für die Umstellung auf EU-Norm noch zehn Wochen Zeit. Foto: Brigitte Grüner



Im nördlichen Landkreis, also in der Stadt Auerbach und Umgebung, entsprechen laut Robert Graf genau 841 Tonnen nicht der EU-Norm EN 840. Der Leiter des Amts für Abfallwirtschaft weiß das so genau, weil die vom Landkreis beauftragten Müllwerker in den vergangenen Tagen Schilder an den betreffenden Behältern angebracht haben (siehe Foto). Auf diesem Wege wird auf den zwingenden Austausch der Tonne hingewiesen.

Für die Bürger ist es aber offenbar gar nicht so einfach, dieser Aufforderung Folge zu leisten — falls sie denn weiterhin eine 50 Liter fassende Tonne haben möchten. "Ich kenne nur zwei Landkreise in Bayern, die weniger als 60 Liter fassende Tonnen akzeptieren: Das sind wir und die Regensburger", sagt Graf. Seines Wissens nach gibt es aber im Kreis Amberg-Sulzbach keine Möglichkeit, diese Tonnen zu kaufen. "Wir haben keinen Einfluss darauf, was angeboten wird", sagt Graf, "ich kann aber schon verstehen, dass die Tonnen mit diesem Fassungsvermögen nicht angeboten werden, weil die Nachfrage wahrscheinlich sehr gering ist."

Es gibt aber Auerbacherinnen, die weiterhin gerne eine 50-Liter-Tonne nutzen möchten, etwa Angela Schnödt und ihre Nachbarin. Doch dafür müssen sie zum Meindl Entsorgungsservice nach Lappersdorf fahren — einen anderen Anbieter von Behältern dieses Fassungsvermögens kennen weder Schnödt noch Graf vom Amt für Abfallwirtschaft.

Extra knapp 100 Kilometer fahren zu müssen, nur damit die Größe der Tonne gleich bleibt — dafür hat Schnödt kein Verständnis. Von der Alternative, also eine Tonne mit 60 Liter Fassungsvermögen zu kaufen, hält sie ebenfalls nichts: "Dann brauche ich vom Landkreis anstatt einer 50-Liter-Marke eine 60-Liter-Marke, was dann pro Jahr 61,20 Euro anstatt 51 Euro kostet."

Es geht also um 10,20 Euro jährlich mehr — falls der Bürger nicht nach Lappersdorf fahren möchte. "Es geht mir schon auch ums Geld", sagt Schnödt, "mich macht aber vor allem sauer, dass die Alleinstehenden und diejenigen, die auf Mülltrennung achten, die Leidtragenden sind."

Die 56-Jährige hat sich dazu entschieden, eine Tonne aus Lappersdorf zu bestellen, der Nachbarin sei Dank: "Ihr Sohn arbeitet in Regensburg. Er bringt uns zwei Tonnen mit." Einen Lieferservice bietet Meindl nämlich nur für den Stadt und Landkreis Regensburg an.

Eine goldene Nase scheint sich der Entsorgungsservice mit Kunden aus dem Kreis Amberg/Sulzbach nicht zu verdienen. "Mitte vergangenen Jahres hat der Landkreis bei uns angefragt, ob wir diese Tonnen anbieten. Bislang wurden vielleicht 50 oder 100 Behälter aus diesem Gebiet angefragt", sagt Geschäftsleiter Richard Meindl.

Letzter Warnschuss

Roland Graf wirbt um Verständnis für die Umstellung: "Das ist eben Vorschrift der EU. Da müssen wir genau so mitziehen wie die anderen Landkreise auch." Wer in zehn Wochen noch keine Tonne mit Griff und Rollen vor der Haustür stehen hat, bekommt allerdings noch einen letzten Warnschuss: "Auf einem Schild wird dann nochmal darauf hingewiesen, dass die Tonne nicht der EU-Norm entspricht." Ist das auch bei der folgenden Leerung der Fall, bleibt der Müll aber tatsächlich stehen.

MARCEL STAUDT