Multiresistente Erreger werden in Badeseen zum Problem

PEGNITZ - Vor rund zwei Monaten wurden zum ersten Mal multiresistente Erreger in Badeseen nachgewiesen. Das sind Bakterien, die gegen die meisten Antibiotika widerstandsfähig sind. Das Thema ist dabei so neu, dass kaum jemand weiß, wie man damit überhaupt umgehen soll. Wir fragten bei Dominik Schauer, dem Leiter des Pegnitzer Klärwerks, nach.

Der Leiter der Pegnitzer Kläranlage, Dominik Schauer, prüft das Wasser zwar auf Stickstoff-, Kohlenstoff- und Phosphorgehalt, aber nicht auf multiresistente Keime. © Ralf Münch



Seit einem halben Jahr leitet Schauer das Pegnitzer Klärwerk, zu dem Anlagen in Kaltenthal, Trockau und Bronn sowie 20 Regenüberlaufbecken gehören. "Das Thema des Nachweises ist plötzlich aufgekommen. In meiner Ausbildung 2017 hatten wir das überhaupt nicht behandelt", sagt Schauer. Geprüft wird das gereinigte Wasser, das bei trockenem Wetter im Durchschnitt zu 3500 Kubikmetern, an Regentagen mit bis zu 11 000 Kubikmetern wieder in die Pegnitz abgelassen wird, nicht nach den Erregern.

"Was geprüft wird, wird vom Landratsamt vorgeschrieben", so Bürgermeister Uwe Raab. Und das sind, wie Schauer erklärt, der Stickstoff-, der Kohlenstoff- sowie der Phosphorgehalt. "Einmal in der Woche müssen wir das Wasser danach untersuchen. Außerdem wird jeden Tag der Schlamm oder der ph-Wert analysiert. Es ist genau vorgeschrieben, welche Parameter erfüllt werden müssen.

Wenn wir unter den vorgeschriebenen Zahlen liegen, dann können wir einen Antrag beim Landratsamt einreichen, damit unsere Abwasserabgabe verringert wird", erklärt Schauer. So wie die Kläranlagen technisch aufgebaut seien, könne man diese Keime sowieso nicht filtern. Schauer: "Es gibt schon Membranfiltertechniken. Aber dazu müssten die Anlagen um- oder neu gebaut werden. Und das kostet Geld."

Ein Argument, das auch Dr. Klaus von Stetten, Geschäftsbereichsleiter des Gesundheits- und Veterinärwesens beim Landratsamt Bayreuth, anbringt: "Technisch wäre das Entfernen von multiresistenten Keimen aus Abwässern sicherlich lösbar. Eine Frage des finanziellen Aufwandes."

Das Gesundheitsamt prüft Gewässer zwar auf Kolibakterien, ab und zu werden auch Badeseen geschlossen, weil sie mit diesen Bakterien zu hoch belastet sind; geprüft wird jedoch nicht auf multiresistente Keime. "Die Untersuchung von Gewässern hinsichtlich dieser Keime gehört derzeit nicht zu unseren Aufgaben. Hier müsste ein standardisiertes Verfahren entwickelt werden. Ob so etwas von den Gesundheitsministerien geplant ist, entzieht sich unserer Kenntnis", sagt von Stetten weiter.

Aus amtsärztlicher Sicht sei kein größeres gesundheitliches Risiko zu erkennen. Zwar sei es theoretisch schon möglich, dass sich ein immungeschwächter Mensch in einem belasteten Gewässer eine Infektion mit einem multiresistenten Keim zuzieht, im Vordergrund stehe aber eher die Frage der Besiedlung von gesunden Badegästen durch diese Keime. Genaue Forschungen gibt es nicht.

Die Wasserproben werden kategorisiert und katalogisiert. Für multiresistente Keime müsste aber ein neues Analyseverfahren entwickelt werden. © Ralf Münch



Zunächst geht es grundsätzlich darum, diese Keime zu verhindern. Und das kann man. Denn die Keime entstehen, wenn erkrankte Menschen eine Antibiotikabehandlung zu früh abbrechen und sich nicht an die Einnahme halten. Weil man denkt, dass es einem schon wieder besser geht und die Behandlung deshalb frühzeitig abbricht. Dann überleben Bakterien und vererben ihre Widerstandsfähigkeit an andere Erreger.

Klärwärter Dominik Schauer schließlich, als er Abwasser untersucht: "Das Thema ist wirklich spannend. Und ich bin selber gespannt, wie es sich entwickeln wird."

