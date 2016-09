Museum zeigt Berufe vom Glasbläser bis zum Steinmetz

TÜCHERSFELD - Am 17. und 18. September zwischen 10 und 18 Uhr veranstaltet das Fränkische-Schweiz-Museum (FSM) in Tüchersfeld seinen Historischen Handwerkermarkt.

Handwerksmeistern über die Schulter blicken und mit ihnen ins Gespräch kommen: Das können Besucher des Historischen Handwerkermarkt in Tüchersfeld. © Foto: FSM



Wie jedes Jahr am dritten Wochenende im September zeigen Meister ihres Fachs im Fränkische-Schweiz-Museum ihre Handwerkskunst. An zahlreichen Ständen im Museumshof und in den Gebäuden öffnen sich so Einblicke in die Herstellung besonderer oder alltäglicher Dinge.

Große Beachtung bekommt erfahrungsgemäß der Bäcker, wenn er am Handwerkermarkt den alten Museumsbackofen anschürt.

Für das Museumsteam beginnen die Vorbereitungen zu diesem großen Museumsfest immer schon viele Monate im Vorfeld: Es müssen Handwerker und Musiker gefunden, die Werbung geplant werden. Einigen Handwerkern gefällt der Markt so gut, dass sie jedes Jahr kommen.

Offene Werkstätten

Neben diesen Stammkräften schafft es das Museumsteam aber immer wieder, neue Standbetreiber für den Markt im Fränkische-Schweiz-Museum zu begeistern. Am diesjährigen Marktwochenende präsentieren sich dort mehr als 20 unterschiedliche Gewerke: Vom Bierbrauer über eine Hutmacherin, einen Imker und einen Lederer, einen Schmied und einen Steinmetz bis hin zu einer Töpferin. Die Handwerker bieten ihre Produkte auch zum Verkauf an. Museumsleiter Rainer Hofmann ist es aber besonders wichtig, dass die Meister ihre Handgriffe in einer „offenen Werkstatt“ auch tatsächlich dem Publikum zeigen.

An den einzelnen Ständen entstehen so oft interessante Gespräche. An einigen Ständen können Kinder auch selber Kleinigkeiten ausprobieren.

Das Einzugsgebiet für den Tüchersfelder Handwerkermarkt ist sehr groß: Jedes Jahr kommen Menschen aus der gesamten Metropolregion in den Pottensteiner Ortsteil und lassen die Atmosphäre auf sich einwirken.

Dieses Jahr bietet sich am Historischen Handwerkermarkt überdies letztmals die Gelegenheit, die aktuelle Familienausstellung „Als das Mammut zu schwitzen begann…“ zu besuchen. Mit dem Markt am Sonntag endet dann auch diese Ausstellung.

Das Fränkische-Schweiz-Museum Tüchersfeld bei Pottenstein besteht seit 1985. Es liegt unterhalb zweier steil aufragender, markanter Felstürme und ist Mitglied im Museumsverbund „Museen der Fränkischen Schweiz“. In seinen zahlreichen Räumen präsentiert das Museum Dauerausstellungen zu Themen wie Erdgeschichte, Archäologie, Landwirtschaft, Geschichte, Volksfrömmigkeit, Trachten und Handwerk.

http://fraenkische-schweiz-museum.de

