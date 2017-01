Museumsleiter schaufelt Schneelabyrinth im Fichtelgebirge

Besondere Attraktion zur "Geschichte des Wintersports" im Freilandmuseum Grassemann - vor 52 Minuten

WARMENSTEINACH - Das Freilandmuseum Grassemann in Warmensteinach hat sich eine Besonderheit für die Besucher des Naturparks Fichtelgebirge einfallen lassen. Unterhalb des Ochsenkopfs wurde vor malerischer Kulisse in mühevoller Handarbeit ein Schneelabyrinth geschaffen.

Das Freilandmuseum Grassemann in Warmensteinach bietet neuerdings auch ein Schneelabyrinth. © News5/Fricke



Das Freilandmuseum Grassemann in Warmensteinach bietet neuerdings auch ein Schneelabyrinth. Foto: News5/Fricke



Christian Kreipe, der Leiter des Museums, hat selbst in stundenlanger Arbeit die meisten Wege in dem 40 Mal 40 Meter großen Schneelabyrinth geschaufelt. Als Vorlage für die Wege im Schnee diente ihm ein Entwurf von Willi Seiler. „Unsere Idee war es, dass man mit Schnee auch einmal etwas anderes machen kann als Skifahren.“, berichtet Kreipe.

Bilderstrecke zum Thema Schneelabyrinth Attraktion in Museum im Fichtelgebirge Ein Schneelabyrinth erwartet die Besucher des Freilandmuseums Grassemann in Warmensteinach als neueste Attraktion. Geschaufelt hat es in mühevoller Arbeit der Museumsleiter Christian Kreipe. Die insgesamt 1,6 Kilometer langen Wege in dem Irrgarten bereichern die aktuelle Sonderausstellung über die Geschichte des Wintersports im Fichtelgebirge.



Das Schneelabyrinth dient als Ergänzung zur Sonderausstellung über die Geschichte des Wintersports in Warmensteinach und ist ein Spaß für die ganze Familie. Ausdauer müssen die Besucher jedoch mitbringen, denn der Weg bis in die Mitte beträgt knapp 800 Meter. Groß und Klein müssen sich also gedulden, wenn sie das Schneelabyrinth erkunden, das Kreipel gebaut hat, denn erst nach rund 1,6 Kilometern stehen sie wieder vor dem Eingang.

Irrwege gibt es in diesem besonderen Labyrinth übrigens nicht, jeder Pfad führt in die Mitte, aber eben nicht auf direktem Wege.

Wenn das Wetter so bleibt wie angekündigt, so können Besucher sich noch gute zwei Wochen an der außergewöhnlichen Attraktion im Schnee erfreuen.

News5/Fricke