Schwerer Unfall auf A9: Auto landet bei Gefrees auf Dach Ein schwerer Unfall legte am Mittwochmittag den Verkehr auf der A9 zwischen Gefrees und Marktschorgast in Richtung Nürnberg lahm. Ein Pkw kollidierte mit einem Lkw, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 30-jährige Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen. Für die Dauer der Bergung, musste die A9 komplett gesperrt werden - dabei kam es zu enormen Verkehrsbehinderungen.

Mit Auto gegen Firmenvordach geprallt: Vier Verletzte Ein 26-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag mit seinem Golf betrunken gegen das Vordach einer Bayreuther Firma geschleudert. Offenbar hatte er das Auto zu schnell in eine Kurve gesteuert, so die Polizei. Die Vier Insassen wurden teils schwer verletzt.