"Musik gibt uns eine Ahnung von Gottes Ewigkeit"

PEGNITZ - "Danke für Klänge, Lieder, Noten; Danke für den Trompetenklang; Danke für Hörner und Posaunen und für den Gesang": Beim Festgottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde am Sonntagvormittag auf dem Marktplatz stand das 70-jährige Bestehen des Posaunenchors im Mittelpunkt der Lieder, Gebete und der Predigt.

Nach dem Gottesdienst spielten die Bläser unter Jörg Fuhrs Leitung ein Standkonzert. Ihr Repertoire reicht von Bach über Georg Philipp Telemann bis hin zum zeitgenössischen Kirchenmusikkomponisten Traugott Fünfgeld. © Fotos: Brigitte Grüner



Dekan Gerhard Schoenauer (r.) und Kirchenmusikdirektor Jörg Fuhr (3.v.r.) ehrten einige Bläser für ihr langjähriges Wirken im Posaunenchor. Ausgezeichnet wurden auch die Gründungsmitglieder Hans Bernet und Heinrich Hartung (links im Bild).



Der Posaunenchor ließ sich nicht nur feiern, sondern trug selbst einen großen Teil zur Gestaltung bei. Im Gottesdienst wurden durchwegs bekannte Kirchenlieder gespielt, die von den Bläsern mit besonderen Choralvorspielen intoniert wurden. "70 Jahre gibt es unseren Posaunenchor. Was für ein Segen!", betonte Dekan Dr. Gerhard Schoenauer.

Der Geistliche machte die Worte des 150. Psalms zum Thema seiner Festpredigt: "Lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psalter und Harfen"! Man könnte den Psalm erweitern und hinzufügen "Lobet ihn mit dem Posaunenchor Pegnitz, lobet ihn mit den Chorleitern Roland Weiß und Jörg Fuhr und lobet ihn mit den Gründungsmitgliedern."

Sechs Männer haben die Bläsergruppe 1947 gegründet. Zwei waren am Sonntag dabei und wurden von den Gottesdienstbesuchern mit dankbarem Applaus begrüßt. Hans Bernet und Heinrich Hartung freuten sich über Biergläser mit Luther-Motiv. Im Auftrag des Landesverbandes Evangelischer Posaunenchöre verlas Schoenauer eine Urkunde zum Jubiläum und überreichte diese an den aktuellen Chorleiter KMD Jörg Fuhr und seinen Vorgänger KMD Roland Weiß. Eine Urkunde und Präsente in Form von "Ansatzwasser" überreichte Fuhr anschließend an langjährige Bläser. Da die Musiker einem Posaunenchor meist viele Jahre treu bleiben, gebe es die erste Ehrenurkunde nach 25 Jahren. So lange ist Trompeter Johannes Müller dabei. Posaunist Klaus Badstieber und Bernd Schramm, der erkrankt war, musizieren seit 40 Jahren im Posaunenchor. Posaunist Werner Dietrich ist ihm gar schon seit fünf Jahrzehnten treu.

In der Bibel seien die Blechblasinstrumente häufig erwähnt, resümierte Schoenauer in seiner Predigt über das Lob Gottes mit Instrumenten. Als Mose auf dem Berg Sinai die Gebote Gottes in Empfang nahm, wurde "alles Volk Zeuge von dem Donner und Blitz und dem Ton der Posaune". Auch die Mauern Jerichos fielen, als die Priester Posaunen bliesen. Instrumente könnten Mauern abbauen, die Menschen um sich aufgebaut haben, sagte der Dekan. Und auch die Offenbarung, die mit der Vision eines neuen Himmels und einer neuen Erde endet, berichtet von sieben Engeln mit ihren sieben Posaunen. "Die Musik gibt uns eine Ahnung von Gottes Ewigkeit" drückte es Schoenauer aus.

Kurs für Jungbläser

Nach dem Schlusssegen gab der Jubiläumschor einen Einblick in sein Repertoire, das Bach-Sätze ebenso beinhaltet wie Werke von Georg Philipp Telemann (1681 bis 1767) oder Traugott Fünfgeld (geboren 1971), einem zeitgenössischen Komponisten für Kirchenmusik. Passend zum Jubiläum gab Schoenauer bekannt, dass im Herbst in Auerbach ein Kurs des Dekanats für Jungbläser starten wird.

