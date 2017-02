Musik-Zertifikat für die Mittelschule in Pegnitz

"klasse.im.puls" ist nicht nur ein musikalisches Projekt, sondern hat auch eine soziale Komponente für Schüler - vor 31 Minuten

PEGNITZ/MÜNCHEN - Zehn bayerische Mittel- und Realschulen haben in München die Zertifikate des Musikförderprojekts "klasse.im.puls" von Bildungsstaatssekretär Georg Eisenreich erhalten. Eine davon ist die Christian-Sammet-Mittelschule.

Die Christian-Sammet-Mittelschule Pegnitz erhält das Zertifikat „klasse.im.puls“ von Staatssekretär Georg Eisenreich (links) und Wolfgang Pfeiffer (rechts). © NN



Die Christian-Sammet-Mittelschule Pegnitz erhält das Zertifikat „klasse.im.puls“ von Staatssekretär Georg Eisenreich (links) und Wolfgang Pfeiffer (rechts). Foto: NN



Die Schulen fördern in Musikklassen das gemeinsame Musizieren und haben ihre Erfahrungen an andere Schulen weitergegeben. Im Rahmen des Projekts "klasse.im.puls" musizieren derzeit unter der Schirmherrschaft von Bildungsminister Ludwig Spaenle über 5000 Schüler in etwa 210 Musikklassen in ganz Bayern im regulären und erweiterten Musikunterricht miteinander.

"In Musikklassen erwerben die Schüler neben musikalischen Fertigkeiten auch Schlüsselqualifikationen wie Ausdauer und Konzentration", so Eisenreich. In einer Band zu spielen oder in einem Chor zu singen bedeutet, Verantwortung für sich und die Gruppe zu übernehmen. "Nur wenn jeder seinen Beitrag leistet und dabei auf die anderen hört, kann das Zusammenspiel gelingen. Ein solches Erfolgserlebnis stärkt die Gemeinschaft und gleichzeitig das eigene Selbstbewusstsein."

Initiative der Lehrer

Vor fünf Jahren ergriffen Erich Nitt, Musiklehrer der Schule, und der Schulleiter Bernd Zimmermann die Initiative und bewarben sich für dieses Projekt, das nunmehr seit vier Jahren an der Christian-Sammet-Mittelschule durchgeführt wird. Dort gibt es eine kompetente Unterstützung der sogenannten Bandklassenarbeit durch Profimusiker als Lehrkräfte im Rahmen des Ganztagskonzeptes. Die fünfte und sechste Ganztagsklasse werden jeweils als Bandklasse geführt. Das heißt, dass die Schüler als Pflichtunterricht ein Instrument aus dem Equipment einer Musikgruppe und Gesang erlernen. In insgesamt drei Bands pro Klasse werden diese Kinder an den einzelnen Instrumenten, aber auch gemeinsam als Band, unterrichtet. Dafür stehen den Schülern drei komplett ausgestattete Musikzimmer zur Verfügung. Durch das ständig präsente Equipment können die Kinder ihre Pausen und Freistunden zum Spielen nutzen.

Die Bindung des Bandklassenprojekts an die Ganztagsklasse stellt eine besondere Aufgabe und Herausforderung für den Unterricht am Instrument und die Bandarbeit dar, da in den Klassen durchaus auch leistungsschwächere und schwierigere Kinder sind. Das bedeutet somit aber die große Chance, auch diese Kinder an ein Bandinstrument heranzuführen, sie durch viel Unterstützung in das Sozialgefüge einer Band zu integrieren. Dadurch werden der spielerische Erwerb von Sozialkompetenzen und die Persönlichkeitsentwicklung durch die Arbeit der Bandklassen stark gefördert. Daneben erfolgt auch eine öffentliche Anerkennung durch die Auftritte der Bands bei schulischen Veranstaltungen wie dem "Musischen Abend", aber auch außerschulischen Auftritten wie bei "rock.im.puls" im Technikum München oder Veranstaltungen des Staatlichen Schulamts.

nn