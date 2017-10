Musikalische Reise durch Europa

BÜCHENBACH - Mit 29 Liedern haben sich die Teilnehmer des Chorkonzerts "Sing & Swing" im Dorfgemeinschaftshaus Büchenbach quer durch Europa und bis über den Ozean gesungen und auch mit mundartlichen Liedern die Herzen der Besucher gewonnen.

Die gastgebende Chorgemeinschaft Büchenbach mit Chorleiter Dr. Johannes Havla und Elisabeth Wenninger am Klavier gestaltete den Ausklang des Konzerts „Sing & Swing“. © Foto: Karl Schwemmer



Der Einladung der Chorgemeinschaft Büchenbach zum gemeinsamen Singen und Swingen waren am Samstagabend der Konzertchor "musica vocalis" aus Bayreuth, der Gesangverein "Frohsinn 1909" aus Engelmannsreuth und die Gesangsgruppe "Frank und Frei" gefolgt. Etwa einhundert Gäste genossen an dem regnerischen Herbstabend eine abwechslungsreiche musikalische Unterhaltung.

Den Sängerinnen und Sängern, den Musikern wie Musikliebhabern hatte der Vorsitzende der Chorgemeinschaft, Otto Spieler, eingangs für das mehr als zweistündige Programm Lebenskraft und Freude gewünscht, die die Musik brächte. Durchs Konzert mit vier Liederblöcken führte Werner Braun. Er kündigte als erstes den Konzertchor "musica voclis" aus Bayreuth an. In den Singstunden mit Leiterin Uta Lau hatten 20 Frauen und Männer zehn Lieder für den Auftritt einstudiert.

Aus der Feder von Giovanni Gastoldi erklang zuerst ein italienisches Tanzlied, und mit dem alpenländischen "Holla! Welch’ gutes Echo!" von Orlando di Lassod gelang dem Chor ein perfekter italienischer Auftakt in deutscher Sprache. Auch Lieder des schwedischen Nationalkomponisten Hugo Alfven, ein Schlummerlied über die herzerfreuende Vielfalt bunter Blumen und über frohe Momente wurden mit deutschem Versen geboten, bevor in einem englischen Abendlied, im italienischen "Viva tutte" und im englischen "Give it up and sing a song with me" wohlklingende fremdsprachige Töne zu hören waren.

"Zu viel Angst vor meiner Frau"

Einen zweiten Block von sieben Liedern gestalteten die Chöre des Gesangvereins "Frohsinn 1909" unter anderem mit den Millionen-Sellern von Reinhard Mey, Karat und Peter Maffay "Über den Wolken", "Über sieben Brücken" und "Ich wollte nie erwachsen sein". Unter der Leitung von Iris Meier setzte Frohsinn außerdem seinen 20 Jahre alten gemischten Chor genaus gekonnt in Szene wie seinen Frauen- und Männerchor. Beim Tango "Eine Nacht in Monte Carlo", den die Chorleiterin am Klavier begleitete, fiel das Geständnis, am sonnigen Mittelmeer das Herz verloren zu haben. Selbstkritisch beichtete der Männerchor mit Versen aus der Feder von Otto Reutter den einzigen Fehler der Männerwelt: "Ich habe zu viel Angst vor meiner Frau".

Schmunzelnd nahmen das Publikum auch den musikalischen Kommentar über die Erschaffung von Adam und Eva auf und belohnte die Engelmannsreuther Darbietungen nach der deutschen Version des melodiösen irischen Volkslieds "Oh Danny Boy" mit begeistertem Beifall. In einer kurzen Pause konnten sich die Besucher mit Getränken, Snacks und Kuchen versorgen.

In fränkischer Mundart erzählten dann Josef und Werner Braun, Hubertus Lindner und Anton Schmitt, begleitet von Schmitt am Akkordeon, von schmackhaften "Kniedla", von echtem Vaterstolz über "sechs setta Bum", die gerne "fensterln" und durch Schwiegertöchter für den Familienzuwachs sorgen.

Eine bunte Mischung aus Volkslieder und Hits brachte die Chorgemeinschaft Büchenbach unter Leitung von Johannes Havla und begleitet von Elisabeth Wenninger am Klavier zu Gehör. Sie erzählten musikalisch von einem Besuch in Regensburg und erträumten sich "Wochenend und Sonnenschein" im Wald beim "schlafenden Löwen", der die traute Zweisamkeit nicht störe. Auch aus den Herzen der gut unterhaltenen Konzertgäste sprach der Abba-Hit "Thank you for the music".

In bester Sangeslaune bis zum Ende zeigte sich die Chorgemeinschaft und hatte in weiser Voraussicht für den kräftig gespendeten Beifall eine Zugabe vorbereitet: In "As Maichala" (der fränkischen Koseform von Margarete) ging es um Liebe und Heirat, bevor Otto Spieler allen Mitwirkenden dankte, Pianistin und Chorleiterinnen mit einem Blumenstrauß belohnte und den Vereinsvorsitzenden Kuverts übergab.

KARL SCHWEMMER