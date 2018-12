Musikalisches von besinnlich bis beschwingt

Ökumenisches Adventssingen fand in der voll besetzten St.-Martin-Kirche in Troschenreuth statt - vor 5 Stunden

TROSCHENREUTH - Auch der letzte Platz war besetzt in der Pfarrkirche St. Martin in Troschenreuth, als das ökumenische Adventssingen stattfand.

Bis auf den letzten Platz war die Pfarrkirche St. Martin in Troschenreuth beim Ökumenischen Adventssingen in diesem Jahr besetzt. © Foto: Harald Saß



Bis auf den letzten Platz war die Pfarrkirche St. Martin in Troschenreuth beim Ökumenischen Adventssingen in diesem Jahr besetzt. Foto: Foto: Harald Saß



Auf Einladung der katholischen Pfarrgemeinde Troschenreuth und der evangelisch-lutherischen Gemeinde Pegnitz kamen die Leute zusammen, um sich musikalisch auf das Weihnachtsfest einzustimmen.

"Wonderful world"

Nach der Begrüßung durch Pfarrer Josef Hell begann die Feuerwehrkapelle Troschenreuth mit "What a wonderful world", der Troschenreuther Kirchenchor besang die "Glocken der Weihnacht".

Etwas beschwingter wünschten die St. Martin Singers "Have yourself a merry little christmas".

Pfarrerin Gerlinde Lauterbach sprach anschließend über die Freude in der Adventszeit und erinnerte daran, was Weihnachten wirklich bedeutet. Peter Görl ließ die Kirchenorgel mit "Pastorale für Orgel" von Theodor Grünberger erklingen. Die Sängervereinigung Pegnitz mahnte "Nimm dir Zeit im Advent".

Die Troschenreuther Jugendband Redirt wünschte "Merry Xmas". Die Kinder des Troschenreuther Kinderchors forderten die Zuhörer musikalisch auf "Macht Euch bereit".

Weitere besinnliche Musikstücke folgten, Pfarrer Josef Hell erzählte eine Geschichte vom kleinen schwarzen Schaf Sammy, und Helmut Porsch trug ein besinnliches Gedicht vor.

Gemeinsames Lied

Ein kurzweiliger, gleichwohl andächtiger Nachmittag unmittelbar vor Weihnachten ging mit einem gemeinsamen Lied zu Ende.

Auf dem Kirchplatz konnten die Gäste dann mit heißen Waffeln und Punsch dem nasskalten Wetter trotzen.

HARALD SASS