Musikcenter Trockau: 13 Autos in einer Nacht demoliert

Scheiben eingeschlagen - Schaden von etwa 12.000 Euro - Polizei sucht Zeugen - vor 1 Stunde

TROCKAU - In der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag demolierten ein oder mehrere unbekannte Täter auf dem Parkplatz des Music-Centers-Trockau nicht weniger als 13 Personenwagen. Der Schaden summiert sich auf 12.000 Euro.

Zunächst waren fünf beschädigte Autos gemeldet worden. Bei allen Fahrzeugen waren Seiten- beziehungsweise Heckscheiben eingeschlagen. Der Gesamtschaden wurde damals auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Nach einer entsprechenden Veröffentlichung der Pegnitzer Polizei meldeten sich in der Zwischenzeit etliche weitere Geschädigte. Nach dem neuesten Kenntnisstand wurden in der Tatnacht mindestens 13 Fahrzeuge durch vermutlich mehrere Täter beschädigt. Diese warfen Steine gegen dort geparkte Autos und schlugen deren Fensterscheiben ein. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 12.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Pegnitz sucht Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Pegnitz unter der Telefonnummer 09241/9906-0 in Verbindung zu setzen.

Der Bericht wurde am 3. Januar 2017 um 18 Uhr aktualisiert.

