Mutige Waischenfelder

Dreißigähriger Krieg: Stadt fast komplett zerstört - vor 2 Stunden

WAISCHENFELD - In unserer kleinen Serie zum Dreißigjährigen Krieg in der Region geht es um Waischenfeld. Die Schweden versuchten einige Male vergeblich, die Waischenfelder Burg einzunehmen und revanchierten sich schließlich mit Brandschatzung und Plünderung.

Die Waischenfelder Burg, auf dem Gemälde nach einem Stich gezeichnet, wurde nicht eingenommen. Foto: Repro: Löwisch



Man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie das Leben damals war, in einer Zeit der Kriege und Hungersnöte. Mord und Totschlag waren an der Tagesordnung. Dazu kam die Pest, die sich aus hygienischen Mängeln rasant entwickeln konnte. Viele Menschen hausten in Höhlen oder im Wald, weil sie entweder alles verloren hatten oder weil sie ihr weniges Hab und Gut vor Plünderungen schützen wollten. Das war auch bitter notwendig, denn die Schweden kamen häufiger in die Gegend um Waischenfeld, um zu plündern.

Eine erstes "Scharmützel" gab es im Februar 1632 als 30 schwedische Reiter in Nankendorf einfielen, um die Jakobi-Kirche auszurauben. Mit Hilfe von 50 Waischenfelder Musketieren konnten die Schweden jedoch vertrieben werden. Ähnlich erging es schwedischen Reitern, die Hollfeld besetzt und die Bürger entwaffnet hatten. Zwei geflohene Pfarrer liefen nach Waischenfeld und alarmierten die Bürger, die daraufhin nach Hollfeld zogen und die Schweden wieder verjagten. Das ärgerte die Schweden maßlos, weshalb sie einige Wochen später mit 300 Fußsoldaten und "zwei Cornet Reitern", so die Chronik (160 - 200 Musketiere) nach Waischenfeld zogen — und schimpflich vertrieben wurden.

Die Waischenfelder Stadtmauer schützte ihre Bürger zuverlässig und die von den Reichsherren der Schlüsselberger erbaute Burg ebenso. Die Schweden hatten genug Schimpf ertragen. Sie kamen wieder, diesmal aber mit starken Geschützen.

Obristleutnant Jaroslaw Schaffmann kam, sah und siegte, würden die Römer sagen. Er eroberte große Teile der Region: Hollfeld, Waischenfeld und Ebermannstadt wurden eingenommen. In den Beschlussbüchern des Domkapitels von 1661 wurde über diesen "Vorfall" vom 9. August 1632 lapidar vermerkt: "Ist also die ganze Stadt Waischenfeld außer Kirche und Schloss in Asche gelegt worden. 149 Häuser, 78 Städel". Die Burg Waischenfeld konnte aber nicht eingenommen werden — auch nicht 1634, beim dritten Versuch.

Die Waischenfelder Schwedenkugeln stecken noch heute in den Häusern.



Wolf Wilhelm von Rabenstein (Landrichter in Auerbach) verbündete sich mit den Schweden und bekam den Oberbefehl über Waischenfeld. Das wiederum ärgerte die katholischen Waischenfelder, weshalb sie noch im Jahre 1634 die Burg Rabenstein stürmten und verbrannten. Burg Rabeneck blieb verschont, weil sie damals von bischöflichen Beamten verwaltet wurde und außerdem schon sehr baufällig war.

In der Nankendorfer Pfarrgeschichte, die von der damaligen Lehrerin Gunda Rauh bearbeitet worden ist, finden sich zahlreiche Belege für die Not der Leute. So musste unter anderem der Ortspfarrer bei der eigenen Kirche acht Gulden Schulden aufnehmen, "um seine Krankheit" zu bekämpfen, die ihn ein schwedischer Reiter verursachte. Die Pfarrei, die als Bank das Geld verlieh, litt schwer unter dem Kriegstreiben. "Wegen großer Armuth und Kriegszeit kein Unterpfand möglich" hieß es häufig in den Büchern der Kirche. Oder: "Der Hammermüller zog wegen großer Armut und Schulden weg, verlor Haus und Hof und wurde Schulmeister von Steinfeld".

Andere hatten nicht so viel Glück: "Von einem Breitenlesauer ist widermalen kein Unterpfand möglich, der Hof ist öd worden, die brandenburgische Herrschaft zu Streitberg verstorben." Dass die Schweden in Nankendorf die damalige Jakobi-Kirche plündern wollten, hat einen guten Grund: Dort lagerten die Getreidevorräte der Nankendorfer und Waischenfelder Bauern. Damals gehörte Waischenfeld noch zur Ur-Pfarrei Nankendorf. Laut Rauh war es "ein beträchtlich großer Raum", in dem das Getreide aufbewahrt worden ist.

In Waischenfeld erinnern noch heute drei sogenannte "Schwedenkugeln", die in Hausmauern stecken, an die Belagerung. Eine Kugel steckt in der Hauswand der Bäckerei Heckel am Marktplatz, eine zweite ist am Haus Nr. 146 in der Hauptstraße zu sehen. Nummer drei befindet sich in der Sutte, in Haus Nr. 44. Es gibt noch eine vierte Kugel in der Wand des Gasthauses Rabeneck unterhalb der gleichnamigen Burg.

Laut dem Waischenfelder Chronisten Michel Hofmann ist die Burg aber nicht beschossen worden — weder von den Schweden noch von den Waischenfeldern. Die Burg war im 17. Jahrhundert, so Burgenforscher Hellmut Kunstmann, wegen der Gerichtsstreitigkeiten zwischen den Eigentümern von Rabenstein und dem Bistum Bamberg "augenscheinlich über die Maßen baufällig geworden" und unbewohnbar.

