Mutter Gottes wird in Pottenstein in Ehren gehalten

Ehepaar Arnold kümmert sich um Lourdesgrotte: Traditionelle Prozession - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN - Wenn im Dezember durch die winterliche Felsenstadt "Ave Maria klare, du Lichter Morgenstern" klingt, dann ist die Zeit der traditionellen Prozession zur Lourdesgrotte.

Auch noch lange in der Nacht leuchten die Lichter in der Mariengrotte in Pottenstein am Prozessionstag nach. © Rosi Thiem



Auch noch lange in der Nacht leuchten die Lichter in der Mariengrotte in Pottenstein am Prozessionstag nach. Foto: Rosi Thiem



Vorher bat dieses Jahr erstmals der neue Pfarrvikar Dominik Urban in der historischen Stadtpfarrkirche alle versammelten Gläubigen, den Dank und alles, was sie beschäftigt, zur Muttergottes mit hinaus zu tragen.

Seit jeher zum Hochfest "Der ohne Erbsünde Empfangenen Jungfrau Maria" begeben sich die Pfarrangehörigen hinaus durchs Mariental. Sie werden begleitet von der Blasmusik und geschützt von der Feuerwehr. Das Wetter ist egal. Schneegestöber, Matsch, Dauerregen kann die Pottensteiner nicht abhalten.

In den Anfangszeiten war der Termin der Prozession immer am 8. Dezember, egal ob Werktag oder Sonntag. Damals gingen ganze Schulklassen mit ihren Lehrern vollzählig mit. Heute ist diese Prozession immer am zweiten Sonntag im Dezember. Die Mariengrotte selber besteht schon seit zirka 120 Jahren. Sie stammt um 1900; dies war die Zeit der international boomenden Verehrung der Muttergotteserscheinung von Lourdes. Die Darstellung in Pottenstein zeigt die Heilige Bernadette kniend und betend vor Maria.

Gesellenstück des Vaters

Zum Schutz der bereits bestehenden Grotte erstellte um 1930 die damals ansässige Baufirma Gemberlein durch den Maurer Georg Leikauf die obere gewölbte Felsabdeckung. "Das war das Gesellenstück meines Vaters", sagt Josef Leikauf, der Sohn.

An der mit unzähligen, stimmungsvollen Lichtern geschmückten Mariengrotte dankte heuer Pfarrvikar Urban den Wohltätern der Grotte. Diese sind still und bescheiden im Hintergrund und wollen auch nicht fotografiert werden. Bereits seit den 1970er Jahren kümmern sich Tina (80) und Rudi (82) Arnold um die Pflege. Diesen Dienst übernahmen sie damals als jung vermählte Eheleute von der Mutter Barbara Arnold. Diese wiederum sorgte Jahrzehnte vorher mit Margareta Dütsch und Barbara Nöttling für den pflegerischen Erhalt der Andachtsstätte.

Der Pottensteiner Pfarrvikar Dominik Urban besuchte dieses Jahr zum ersten Mal gemeinsam mit den Gläubigen die Lourdesgrotte im Pottensteiner Mariental. © Rosi Thiem



Der Pottensteiner Pfarrvikar Dominik Urban besuchte dieses Jahr zum ersten Mal gemeinsam mit den Gläubigen die Lourdesgrotte im Pottensteiner Mariental. Foto: Rosi Thiem



"Ich kann mich noch erinnern, meine Schwiegermutter band jedes mal einen Adventskranz und schmückte die Grotte damit", erinnert sich Tina Arnold. "Wenn wir vierzehn Tage nicht draußen waren, müssen wir nach dem Rechten schauen. Wir machen es gerne. Die Mutter Gottes hat uns schon so oft geholfen", schwärmen beide. Hilfe bekommen sie von Lydia und Hans Arnold.

Großen Ärger und Unverständnis gab es Mitte der 1980er Jahre — noch zur Zeit des Pfarrers Christoph Fischer — als die geschnitzte historische Holzfigur der Hl. Bernadette gestohlen wurde. Die Polizei konnte keinen Täter ermitteln. Wenige Zeit später, so das Ehepaar Arnold, gab es wieder Spuren eines Täters: Kreuze am Eingang waren verbogen und am Mantel und der Lippe der Madonna gekratzt. Hier ließen die Diebe jedoch ab, als sie merkten, dass die Figur aus Gips gegossen war.

Beide Figuren renoviert

Eine neue Bernadette schnitzte Bernhard Steger. 2017 renovierte die Pfarrei beide Figuren. Sie erstrahlen jetzt im neuen anmutigen Glanz. "Wenn wir den Kilometer hinausfahren, gibt es immer etwas zu tun: Wir zünden Kerzen an, schauen nach dem Blumenschmuck und fegen den Platz. Im Herbst laufen wir oft wegen dem Laub und den Ästen."

Eines fällt Rudi und Tina Arnold auf: Die Kletterer, die den benachbarten Felsen nutzen, sind im Laufe der letzten zehn Jahre umweltbewusster geworden. Als sie vor einem Jahrzehnt noch die Dosen, Weinflaschen und Pizzapackungen genau neben der Grotte liegen ließen, ist es jetzt ganz selten, dass die Kletterer ihr Revier unsauber verlassen. Das freut beide.

Von Zeit zu Zeit liegen rote Kerzen vor dem Eisengitter der Grotte, die ein stiller Spender vorbeibringt. Tina Arnold zündet diese dann gerne an. Wenn sie das Tor öffnen und zwischen den Felssteinen hochklettern zur Muttergottes, dann ist es nicht ungefährlich. Es muss jeder Schritt sicher und überlegt sein, um unfallfrei hoch und wieder ins Tal zu kommen. Für Blumenschmuck und Kerzen sorgen sie aus eigener Tasche.

"Uns hilft aber auch die Stadt, wenn Steine oder Farbe benötigt werden oder im Herbst Laub zu entsorgen ist, da sind sie großzügig." Das Ehepaar Arnold will die Lourdesgrotte pflegen, solange es geht. "Solange ich noch kann, kraxle ich hoch. Die Mutter Gottes halte ich in Ehren", sagt Tina Arnold.

ROSI THIEM