Mutter-Kind-Treff bringt in Pegnitz Kulturen zusammen

Flüchtlingsmütter und ihrer Kinder kommen bei wöchentlichen Treffen mit deutschen Bräuchen in Berührung - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Ausgelassen spielen Jungen und Mädchen im Pfarrsaal der katholische Kirche fangen, singen sich Lieder vor und malen schöne Bilder. Seit Januar 2017 treffen sich Flüchtlingsmütter mit ihren Kindern jeden Mittwoch im Rahmen des interkulturellen Mutter-Kind-Treffens. Geleitet wird die Gruppe von Veronika Kobert, Integrationsbeauftragte der Stadt Pegnitz, und Viktoria Kunz, Gymnasiallehrerin für die Fächer Wirtschaft und Recht sowie Geographie.

Aurelia Kobert, Tochter von Veronika Kobert, sitzt in der Mitte ihrer zwei neuen Freunde, die in Pegnitz eine neue Heimat gefunden haben. © Pia Artz



Ende 2016, Anfang 2017 kamen zahlreiche Flüchtlingsfrauen mit ihren Kindern nach Pegnitz, die von ihren Männern, die eine Arbeitserlaubnis in Deutschland erhielten, nachgeholt wurden.

"Da die Frauen später eintrafen als die anderen Flüchtlinge, kamen sie sofort in die Wohnungen anstelle der allgemeinen Unterkunft am kleinen Johannes in Pegnitz.", erklärt Kunz und fügt hinzu: "Das heißt, sie hatten keinerlei Zugang zu anderen Müttern oder Deutschen."

So entstand die Idee des interkulturellen Mutter-Kind-Treffs. "Wir wollten die Mamas aus ihren Wohnungen locken und ihnen die Möglichkeit geben, wenigstens einmal die Woche rauszukommen.", erklärt Veronika Kobert. Die Kerngruppe bestand zuerst aus 20 Personen, Müttern wie Kindern. Die Zahl verdoppelte sich allerdings, als Kunz und Kobert am 3. Juli auf dem Elternabend in der Grundschule von der Gruppe erzählten. Nun kann sie eine stolze Zahl von 40 Leuten vorweisen.

Die Kinder freuen sich über die nagelneuen Schulranzen, die ihnen vom Kirwanis-Club Bayreuth geschenkt wurden. © Pia Art



Veronika Kobert bastelt mit den Kindern und übt mit ihnen kurdische Tänze ein, mit denen sie sogar auf dem Stadtfest aufgetreten sind. Das Lernen und Singen von deutschen Kinderliedern, stößt ebenfalls auf große Begeisterung und hilft den Kindern die deutsche Sprache leichter zu lernen. Aber auch Lieder in ihrer eigenen Sprache werden gerne von ihnen zum Besten gegeben.

"Die Treffen gefallen uns sehr gut", erzählt der 13-jährige Kasem Ibrahem, "wir essen, spielen zusammen und machen hier Hausaufgaben". Mehran Mirzei macht seine Hausaufgaben lieber zu Hause. "Aber wenn sie zu schwer sind, komme ich hierher — und dann hilft Herbert mir"

Herbert Gmelch engagiert sich seit 2014 in der Flüchtlingshilfe. Nun unterstützt er auch den Mutter-kind-Treff, indem er den Kindern bei den Hausaufgaben unter die Arme greift und ihnen schwierige Aufgaben erklärt. "Ich erachte diese Aufgabe als lebensnotwendig", meint Herbert Gmelch überzeugt.

Während Gmelch und Kobert sich um die Kinder kümmern, gibt Kunz den Müttern Deutschunterricht. Da die meisten Kindern der Familien noch sehr klein sind, haben die Mütter wegen der Aufsichtsbelastung keinen Zugang zu Sprachunterricht. Also bietet Viktoria Kunz ihnen Mittwochs die Möglichkeit, Deutsch zu lernen, während ihre Kinder beaufsichtigt sind.

Auch Fragen über Kindergartenformulare, oder andere Dokumente, die den Frauen unbekannt sind, beantwortet Viktoria Kunz gerne.

Fleißig werden bei den Treffen schöne Mandalas ausgemalt. © Pia Art



Gibt es mal Verständnisschwierigkeiten, hilft Saad Hidir, der fließend kurdisch und arabisch spricht, beim Übersetzen. Er kommt freiwillig zu den Treffen, weil ihm die Atmosphäre gut gefällt.

Unterstützung findet der Mutter-Kind-Treff unter anderen im Kirwanis-Club-Bayreuth, der den Flüchtlingskindern kürzlich acht neue Schulranzen schenkte. Sie wurden den Kindern auf einer Überraschungsfeier von Kirwanis-Club-Mitglied Thomas Schoeller und dem Präsidenten des Kirwanis-Clubs, Oliver Paulick, überreicht.

"Wir Kinder haben uns grade erst kennengelernt", berichtet Aurelia, die sechsjährige Tochter von Kobert, "und sind jetzt schon Freunde".

PIA ARTZ