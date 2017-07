"Mutter Teresa" der Stadtverwaltung geht

Elisabeth Ziebell nach 24 Jahren im Einwohnermeldeamt in Freistellungsphase der Altersteilzeit verabschiedet - vor 1 Stunde

AUERBACH - "Der Parteiverkehr hat mir immer gefallen. Ich habe gerne mit Menschen zu tun." Mit Freude erinnert sich Elisabeth Ziebell an 24 Jahre Dienst im Einwohnermeldeamt der Stadt. Am 30. Juni wurde sie in die Freistellungsphase der Altersteilzeit verabschiedet.

Elisabeth Ziebell (mit Blumen) verabschiedete sich in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Gute Wünsche nahm sie mit von Bürgermeister Joachim Neuß (4. v. r.), Harald Schmidt (2. v. r) vom Personalrat und Kollegen. © Foto: Brigitte Grüner



Ziebell sei so etwas wie die "Mutter Teresa" der Stadtverwaltung gewesen, drückte es Harald Schmidt aus. Der stellvertretende Vorsitzende des Personalrats überreichte Blumen und Grüße aller Beschäftigten der Stadt. Alle freuen sich mit der Kollegin, dass für sie nun ein neuer Lebensabschnitt beginnt.

Bei Hohe in Pegnitz hatte Elisabeth Ziebell eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht. Dort war sie drei Jahre, danach 20 Jahre bei der Sparkasse. Am 8. März 1994 kam die Auerbacherin ins Rathaus. Gerne erinnert sie sich noch an die Kollegen, die in diesen Jahren eng mit ihr zusammengearbeitet haben. Offiziell geht sie im September 2018 in Ruhestand.

Der Abschied von der "Institution im Einwohnermeldeamt" sei bedauerlich, meinte Bürgermeister Joachim Neuß. Elisabeth Ziebell sei nicht nur eine wertvolle Mitarbeiterin gewesen, sondern auch eine wertvolle Sozialarbeiterin, die viele Hilfestellungen für die Bürger "auf dem kleinen Dienstweg" ermöglicht habe. Blumen und ein Kuvert waren der sichtbare Dank der Stadt. Ihr Nachfolger ist Kim Daschner, der seine Ausbildung abgeschlossen hat.

bg