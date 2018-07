N-Ergie will im Schutzgebiet "jedes Risiko ausschließen"

Wasserversorger lässt derzeit in Rauhenstein Gebäudereste ausgraben und den Boden untersuchen - vor 55 Minuten

RANNA/AUERBACH - Eine gute Trinkwasserqualität ist nicht selbstverständlich. Viele Investitionen und Maßnahmen sind für den Schutz der Quellen notwendig. Die N-Ergie hat dafür erneut Ausgrabungen und Bodenuntersuchungen in Auftrag gegeben.

Mächtige Fundamente sind im Bereich des ehemaligen Rauhensteiner Hammerherrenhauses freigelegt worden. Den Wasserversorger N-Ergie kostet die aktuell laufende Maßnahme rund 200 000 Euro. © Foto: Brigitte Grüner



Auf dem Gebiet der früheren Ortschaft Fischstein und im oberen Teil des einstigen Dorfes Rauhenstein wurden bereits Fundamente ausgegraben und beprobt. Der zweite Abschnitt der Sanierung in Rauhenstein hat Ende Juni 2018 begonnen. Die Baumaschinen haben die Überreste des einst stolzen Hammerherrenhauses ausgegraben. Aufgrund der industriellen Vergangenheit befürchteten die Fachleute eine größere Kontamination des Bodens.

Das Hammerherrenhaus auf einem Foto von 1987. Wegen des Wasserschutzgebietes wurde in Rauhenstein alles dem Boden gleichgemacht. © Foto: R. Weber



Ab 1906 gab es im Ort eine Aluminiumfabrik. Nach dem ersten Weltkrieg entstand eine Farbmühle, die bis in die fünfziger Jahre arbeitete. Als 1960 die Wasserschutzzone Ranna ausgewiesen wurde, kam das endgültige Aus für Rauhenstein. Die Bewohner wurden umgesiedelt, das "Schloss" verfiel immer mehr und wurde im Dezember 1987 abgerissen, wie auf der Internetseite des Heimathistorikers Rudolf Weber zu lesen ist.

"Langes Gedächtnis"

"Wasser hat ein langes Gedächtnis und wir wollen jedes Risiko für unsere Gewinnung ausschließen", erklärt Dr. Heidi Willer von der Pressestelle des Wasserversorgers. Den vorbeugenden Wasserschutz lässt sich das Unternehmen auch einiges kosten. Alleine die aktuell laufende Maßnahme koste rund 200 000 Euro. Zuschüsse gebe es dafür nicht, die N-Ergie finanziere die Arbeiten selbst.

Im früheren Rauhenstein wurde in den vergangenen Wochen eine Fläche von insgesamt rund 4500 Quadratmetern umgegraben. Um zielgenau sanieren zu können, seien im Vorfeld Erkundungen durchgeführt worden. Ausgehobene Fundamentsteine und Erdreich lagern aktuell in großen Haufen rund um das Grundstück des früheren Hammerhauses.

Während der Arbeiten werden laufend Proben entnommen. Dazu ist Geologin Lisa Höhn täglich für mehrere Stunden vor Ort. Sie hat auch die anderen Ausgrabungen im Bereich der Schutzzone für das Wasserwerk Ranna fachlich begleitet, zuletzt im Herbst 2016 am Standort des ehemaligen Sägewerks Fraas. "Dieses Mal entschädigt uns das Wetter für den kalten Herbst 2016", lacht die Fachfrau aus Bayreuth. "Was kann schöner sein als ein Arbeitsplatz hier in der Natur?"

Der Auftraggeber N-Ergie ist froh, dass in den Quellen bislang noch keine Altlasten aus den früheren Dörfern gemessen wurden. Wie damals üblich, wurden die Häuser meist abgebrochen und mit dem Bauschutt die Keller verfüllt. Für die aktuell laufende Maßnahme liegen die genauen Analysewerte noch nicht vor, erklärt die Pressesprecherin. Jedoch seien Belastungen mit Kupfer und anderen Schwermetallen sichtbar sowie Ölreste und Brandspuren und geringere Mengen Asphalt im Bauschutt. Die N-Ergie geht davon aus, dass die wasserwirtschaftlichen Sanierungsarbeiten bald abgeschlossen sind.

Die Materialien werden in den kommenden drei Wochen ordnungsgemäß entsorgt und abgefahren. In der engeren Schutzzone werden die Arbeiten voraussichtlich nur noch wenige Tage andauern. Je nach Belastung des Materials wird der Aushub auf zugelassene Deponien in Oberfranken und Südthüringen entsorgt, so Willer. Wieder verwendbares Material könne auf dem Gelände einer dafür zugelassenen Baufirma in Weidensees aufbereitet werden. Die untersuchten Flächen werden zum Teil wieder aufgeforstet, zum Teil von den Pächtern wieder begrünt.

Zukunft des Triebwerks offen

Wieder nutzbar sind nach Abschluss der Arbeiten auch die beliebten Parkplätze, die Wanderer und Spaziergänger gerne als Ausgangspunkt für eine Tour im Wasserschutzgebiet nutzen. Noch nicht entschieden ist die Zukunft des früheren Triebwerks für die einstige Rauhensteiner Farbmühle. Diese steht nach wie vor an der Pegnitz. "Eine endgültige Entscheidung haben wir dazu noch nicht getroffen. Bis auf weiteres bleibt das Triebwerk für die Mühle ungenutzt stehen", erklärt Willer.

BRIGITTE GRÜNER