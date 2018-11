Nach 35 Jahren hat das Tanklöschfahrzeug ausgedient

Neuhauser Feuerwehr bekommt neues Gefährt — Kosten belaufen sich voraussichtlich auf rund 330 000 Euro - vor 1 Stunde

NEUHAUS/PEGNITZ - Die Feuerwehr bekommt ein neues Tanklöschfahrzeug mit 3000 Litern Fassungsvermögen. Der Marktrat beschloss am Dienstag, die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs für die Stützpunktwehr auszuschreiben.

35 Jahre ist das TLF 16/25 (im Bild) der Feuerwehr Neuhaus bereits alt. Es wird bald durch ein neues Tanklöschfahrzeug ersetzt. © Foto: Brigitte Grüner



35 Jahre ist das TLF 16/25 (im Bild) der Feuerwehr Neuhaus bereits alt. Es wird bald durch ein neues Tanklöschfahrzeug ersetzt. Foto: Foto: Brigitte Grüner



Mit der Neuanschaffung wird das 35 Jahre alte TLF 16/25 ersetzt, das inzwischen laut Bürgermeister Josef Springer (CSU) einige "altersbedingte Probleme" zeige. Das Leistungsverzeichnis für den Neukauf war in enger Zusammenarbeit mit Kommandant Thomas Kulacz und Stellvertreter Wolfgang Prosche erarbeitet worden. Die Kostenschätzung beläuft sich auf rund 330 000 Euro. Jeweils 73 500 Euro erwartet die Gemeinde als Zuschuss vom Landkreis Nürnberger Land und von der Regierung von Mittelfranken. Die Förderung aus Lauf ist möglich, weil die Neuhauser Wehr bei bestimmten Ernstfällen landkreisweit alarmiert werden könnte.

Das Fahrzeug wird nun in drei Losen — Fahrgestell, Aufbau und Beladung – auf einer elektronischen Vergabeplattform ausgeschrieben. Die Marktgemeinde arbeitet dafür mit einem Fachplanbüro zusammen, das die Ausschreibung vorbereitet und die Wertung der Angebote vornimmt. Springer befürwortete die Beauftragung der Fachleute, da kleine Fehler in der Ausschreibung einen Ausfall der Zuschüsse bedingen könnten.

Erst vor wenigen Monaten waren ein neues Fahrzeug an die Mosenberger Wehr ausgeliefert und weitere Ausrüstungsgegenstände angeschafft worden. Nun sei es erforderlich, die Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Leistungen und Einsätze der gemeindlichen Feuerwehren zu überarbeiten und die Gebühren neu festzusetzen, so die Verwaltung in der Sitzungsvorlage.

Laut Bürgermeister seien einige Inhalte der Satzung künftig praxisbezogener. Die Kosten für Einsätze der Wehren setzen sich zusammen aus Sach- und Personalkosten. Sachkosten sind Streckenkosten oder Betriebsstunden von Pumpen, Motorsägen oder anderen Ausrüstungsgegenständen. Personalkosten fallen beispielsweise bei Sicherheitswachen an. Bei bestimmten Einsätzen wie der Türöffnung, der Beseitigung von Insekten oder bei einer Ölspur werden Gebühren für die Leistungen der aktiven Wehr fällig. Die vorgeschlagenen neuen Gebührensätze wurden vom Marktrat einstimmig verabschiedet. Sie gelten ab 1. Januar.

bg