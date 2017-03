Nach 49 Spielzeiten ist Schluss für Karl Ross

PEGNITZ - Seine 49. Saison als Trainer der ASV-Handballer ist gleichzeitig seine letzte: Trainer Karl Ross hört auf. Zuvor möchte er aber noch am Samstag die Pegnitzer zum Klassenverbleib in der Bezirksliga führen.

Karl Ross hört nach 49 Jahren als Trainer des ASV Pegnitz auf. © Foto: Beil



Für diese Spielzeit hatte sich der 70-Jährige den Aufstieg zum Ziel gesetzt. Doch einige Verletzungsmiseren und viele Niederlagen später steht der ASV auf einem Abstiegsplatz. Jüngster Misserfolg war das 21:23 beim HC 03 Bamberg am vergangenen Wochenende, wobei die Pegnitzer gegen den Tabellenzweiten überraschend gut mithielten.

Am Samstag hat er die letzte Chance, den Abstieg zu vermeiden. Doch dafür muss er den TV Coburg-Neuses schlagen (Beginn ist um 18 Uhr in der Christian-Sammet-Halle) und gleichzeitig auf Patzer des TV Schönwald und des HSV Hochfranken II hoffen: Nur wenn die Pegnitzer gewinnen und mindestens eine dieser beiden Mannschaften am letzten Spieltag verliert, dürfen sie in der Bezirksliga bleiben.

Die Abstiegsgefahr an sich ist noch kein Grund für Ross, nach 49 Jahren als Trainer aufzuhören. Es liegt viel mehr an der Einstellung seiner Mannschaft. Ross möchte da nicht ins Detail gehen, nur so viel: "Wir haben Reibungsverluste innerhalb der Mannschaft. Die Spieler lassen sich nur berieseln. Vielleicht hätte ich schon viel früher aufhören sollen."

Laut Günter Bauer, Vorsitzender des ASV, ist die Abteilungsleitung mit der Suche nach einem Nachfolger beschäftigt. "Es ist auch denkbar, dass die Aufgaben des Trainers auf mehrere Schultern verteilt werden", sagt Bauer. Offiziell verabschiedet wird Karl Ross am Samstag noch nicht. Bauer: "Er hat sehr viel geleistet, aber das wäre nicht der richtige Anlass. Am Samstag geht es darum, nicht abzusteigen."

