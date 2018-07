Nach Amberger Bergfest: Rentnerin schläft betrunken im Graben

Angehörige wollten betrunkene 72-Jährige nach Polizeianruf nicht abholen - vor 39 Minuten

AMBERG - Auf der Bergauffahrt fanden Bergfestheimkehrer am Sonntag kurz vor Mitternacht eine 72-Jährige schlafend im Graben und verständigten den Rettungsdienst.

Die Dame konnte sich jedoch nur nicht mehr auf den Beinen halten, da sie so stark alkoholisiert war. Angehörige verweigerten die Abholung und so musste die Frau in der Arrestzelle ausgenüchtert werden.

„Polizeiliche Beherbergungskosten“ in Höhe von 60 Euro werden der Frau in Rechnung gestellt. Diese Kosten sind in einer Gebührenverordnung vorgeschrieben.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.