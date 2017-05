Nach Angriff auf Rotwild: Wolf in der Pegnitzau war weiblich

MICHELFELD/AUGSBURG - Anfang April wurden drei tote Rotwildtiere bei Michelfeld (Landkreis Amberg-Sulzbach) gefunden. Eine Speicheluntersuchung ergab zuerst: ein Wolf hatte die Tiere gerissen. Jetzt steht fest, dass es eine Wölfin war. Doch einige Fragen bleiben offen.

Jetzt steht fest: Der Wolf, dessen Spur an einem der drei Rotwildtiere bei Michelfeld gefunden wurde, war ein Weibchen. © dpa



Das Landesamt für Umwelt hatte zur weiteren Abklärung die genetische Analyse gesicherter Speichelspuren beauftragt. Anfang April stand fest: Die Spur stammte eindeutig von einem Wolf aus der zentraleuropäischen Tieflandpopulation. Am Dienstag informierte das Bayerische Landesamt für Umwelt nun, dass es sich bei dem Tier um einen weiblichen Wolf handelt. "Eine Zuordnung zu einem bekannten Elternrudel war jedoch nicht möglich", gab ein Sprecher des Landesamtes bekannt.

Da die DNA-Spur der Wölfin nur an einem der drei gefundenen Tiere bei Michelfeld gefunden wurde, konnten die Experten aus Augsburg auch nicht mit Sicherheit feststellen, ob der weibliche Wolf auch das andere Rotwild getötet hatte. Eine qualitativ nicht so hochwertige DNA-Probe an einem der beiden anderen Tiere hatte bereits Ende April ergeben, dass es sich um einen Wolf aus der zentraleuropäischen Tieflandpopulation handeln müsse.

Zudem schließt das Landesamt für Umwelt aus, dass es sich bei der Michelfelder Wölfin um dasselbe weibliche Tier handelt, das auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr gesichtet wurde. Dort wurde Mitte März ein Wolfspärchen nachgewiesen.

