Nach Anklage des Syrers: Bürger reagieren mit klaren Worten

Stimmung ist nach mutmaßlich geplantem Anschlag in Pegnitz gemischt — Bei Umfrage wollen sich nur Frauen äußern - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Einen Tag nach Bekanntwerden des mutmaßlich geplanten Anschlags des jungen Syrers, ist die Stimmung in der Stadt gemischt. Die Menschen begegnen der verhinderten Gewalttat entweder mit klaren Worten oder mit Gleichgültigkeit.

Wenn man die Menschen in Pegnitz nach ihrer Meinung zum festgenommenen Syrer fragt, dann bekommt man nur selten eine Antwort. © Hans von Draminski



"Eigentlich denkt man, das ist weit weg in den Großstädten und auf einmal ist es auch hier am flachen Land. Es ist beängstigend", sagt Getraud Dippold unserer Zeitung in Pegnitz. Die Rentnerin aus Reisach gehört zu denen, die eine klare Meinung vertreten. Im Gegensatz zu vielen anderen bleibt sie stehen, um ihre Meinung zu sagen und hetzt nicht achtlos vorbei. Ein gleichgültiges Schulterzucken, gepaart mit einem verächtlichen Blick und einem kühlen "Das interessiert mich nicht, ich bin nicht von hier", ist die Reaktion der meisten Menschen auf die Frage nach ihrer Meinung zu dem womöglichen Anschlag.

Umso mutiger erscheinen diejenigen, die ihre Meinung offen sagen. "Ich möchte momentan nicht auf den Christkindlesmarkt in Nürnberg gehen", sagt Dippold. Der Anschlag, so nah und doch nie passiert, verändert ihr Verhalten. "Plätze, an denen viele Menschen sind, meide ich."

Roswitha Mager sieht das ähnlich. Die 58-Jährige aus Troschenreuth überlegt sich in Zukunft zweimal, ob sie das Haus verlässt oder nicht. "Ich bin schon etwas verängstigt", gibt sie zu. "Man überlegt die ganze Zeit, wo man noch hin kann." Sie ist sich unsicher, ob sie überhaupt noch einen Weihnachtsmarkt besuchen will. Auf der anderen Seite gibt ihr das schnelle Eingreifen der Polizei auch Sicherheit. Denn das zeige ihr, dass die Polizei "dahinter ist".

Bei Christine Braun hinterlässt die Nachricht ein "komisches Gefühl. "Auf der ganzen Welt geht alles daneben und jetzt auch noch bei uns." Die 34-jährige Auerbacherin will sich aber nicht verstecken und trotzdem noch genauso überall hingehen, wie zuvor. Eine ältere Frau denkt dagegen schicksalsergeben: "Es passiert so oder so, da stecken wir nicht drin." Deswegen bringe es nichts, sich Gedanken darüber zu machen. "Denn umso verrückter wir uns machen, desto schlimmer ist es."

Dieses Foto zeigt Mamdoh A., der in Pegnitz lebte. © Ralf Münch



Nur Frauen waren bereit, sich gegenüber unserer Zeitung zu dem Thema zu äußern. Lena Marianne findet klare Worte: "Wer straffällig wird bei uns, sollte postwendend heimgeschickt werden, ohne Wenn und Aber." Denn wer es bei uns nicht aushalte, halte es woanders auch nicht aus, sagt die 69-Jährige. "Dann soll er heim und soll daheim seinen Krieg führen." Zu ihrer Ansicht stehe sie auch, unterstreicht sie wild gestikulierend.

Eine Frau mit hellblonden Haaren, stark geschminkten Augen und einer Mütze will sich nicht weiter äußern. "Die da oben sind schuld." Mehr sagt sie nicht dazu.

Aber es gibt auch die Menschen, die wenig betroffen wirken. Die abwinken und weitergehen. "Das interessiert mich nicht. Ich bin nicht von hier", ist alles, was sie unserer Zeitung sagen möchten.

PIT HEINRICH UND KATHARINA IGL