Nach Blitzeinschlag: Scheune in Speicherdorf brennt aus

Einsatzkräfte kämpften gegen Flammenmeer - Kälber gestorben - vor 44 Minuten

SPEICHERSDORF - Beim Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Speichersdorf ist am frühen Montagmorgen ein Schaden von etwa 25.000 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt, allerdings kamen Tiere zu Schaden.

In Speichersdorf bekämpften die Feuerwehren am Montagmorgen einen Brand. © NEWS5 / Holzheimer



Zahlreiche Feuerwehren waren am Montagmorgen in Speichersdorf im Einsatz. Eine Scheune war dort in Brand geraten, die Polizei geht davon aus, dass ein Blitzeinschlag während eines Gewitters der Auslöser war.

Nach ihrem Eintreffen mussten die Einsatzkräfte gegen ein Flammenmeer ankämpfen, um die umliegenden Gebäude vor einem Übergriff zu schützen. Verletzt wurde niemand, allerdings fielen zwei Kälber dem Feuer zum Opfer. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 25.000 Euro.