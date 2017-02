Nach dem Winter kommen die Schlaglöcher

Straßenschäden werden nach Schneeschmelze offensichtlich — Meist provisorische Füllung mit Kaltasphalt - vor 13 Minuten

PEGNITZ - Die Sonne scheint, die Schneeberge schmelzen. Es werden die ersten Straßenschäden erkennbar. Einige Bauhofmitarbeiter der Region stellen wegen des strengen Frostes zu Beginn des Jahres einen deutlichen Anstieg an Schlaglöchern und Rissen im Asphalt fest. Andere haben kaum Probleme mit dem kalten Winter.

Straßendienst in der Ludwig-Thoma-Straße: Christian Veit vom Pegnitzer Bauhof füllt ein Schlagloch mit Asphalt und Bitumen. Eine Arbeit, die das ganze Jahr ansteht, nicht nur nach Ende des Winters. © Ralf Münch



Straßendienst in der Ludwig-Thoma-Straße: Christian Veit vom Pegnitzer Bauhof füllt ein Schlagloch mit Asphalt und Bitumen. Eine Arbeit, die das ganze Jahr ansteht, nicht nur nach Ende des Winters. Foto: Ralf Münch



Momentan heißt es ausrücken für die Mitarbeiter des Pegnitzer Bauhofes. Der Trupp zur Schlagloch-Ausbesserung fuhr am Donnerstag durch das Stadtgebiet, beispielsweise in die Ludwig-Thoma-Straße. Dort füllten die Bauhofmitarbeiter Alex Stenglein und Christian Veit mit Asphalt und Bitumen die Schlaglöcher. Das Gemisch wird mit dem Bunsenbrenner erhitzt, damit es flüssig wird und das Loch verschließt. Zumindest für eine gewisse Zeit, denn wie lange die Ausbesserung hält sei schwer zu sagen. "Die Straßen reißen immer wieder auf, das hat aber nichts mit den Räumfahrzeugen zu tun. Solche Arbeiten machen wir das ganze Jahr über, auch im Sommer", sagt Stenglein.

Den kompletten Tag sind sie in Pegnitz unterwegs, um 16.30 Uhr ist Schluss. Wie viele Schlaglöcher sie bis dahin noch vor sich haben, können die Beiden schlecht abschätzen. "Wir wissen aber, an welchen Stellen wir ran müssen. Das haben wir im Kopf, weil wir hier schon Winterdienst gemacht haben", erklärt Veit.

Der Bauhofleiter Ottmar Kretschmer hat eine Liste, auf der alle größeren Straßenschäden vermerkt sind. Aber nicht nur im Stadtgebiet, auch in Ortsteilen wie Bronn habe man Probleme mit kaputten Fahrbahnen. Wenn Gefahr im Verzug ist, werde sofort reagiert und Warnschilder aufgestellt und die schlimmsten Löcher mit Kaltasphalt gefüllt.

Frostaufbrüche in der Fahrbahn

Einen kompletten Überblick über die Schadenslage kann Kretschmer noch nicht geben, da es immer noch Minustemperaturen gibt. "Wir haben auch Frostaufbrüche in der Fahrbahn. Die Schäden kommen erst nach und nach zum Vorschein, wenn der Frost aufhört. Wir haben aber bisher 30 bis 40 Prozent mehr Schäden als in den vergangenen Jahren." Für Kretschmer ist auch der Zustand der Straßen ein entscheidender, denn ältere Fahrbahnbeläge seien besonders anfällig.

Während Veit das Schlagloch befüllt, wartet Kollege Alex Stenglein mit dem Bunsenbrenner auf seinen Einsatz. © Ralf Münch



Während Veit das Schlagloch befüllt, wartet Kollege Alex Stenglein mit dem Bunsenbrenner auf seinen Einsatz. Foto: Ralf Münch



In Neuhaus sieht es besser aus. "Es sind keine größeren Schäden bisher aufgetreten, weil im vergangenen Jahr umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt wurden", lässt der Bauhof über Cornelia Jasper von der Gemeindeverwaltung ausrichten. Auch in Königstein habe man zumindest bisher keine Schlaglöcher gefüllt oder größere Schäden festgestellt. "Aber eine genaue Bestandsaufnahme ist noch nicht gemacht. Das passiert erst, wenn die Frostperiode vorbei ist", sagt Bürgermeister Hans Koch. Im Frühjahr werde man sich um eventuell nötige Ausbesserungen kümmern, aber man habe zu 90 Prozent gute Straßenverhältnisse, so der Bürgermeister.

Das Asphalt-Bitumen-Gemisch wird erhitzt, damit das Schlagloch verschlossen ist. © Ralf Münch



Das Asphalt-Bitumen-Gemisch wird erhitzt, damit das Schlagloch verschlossen ist. Foto: Ralf Münch



Für Matthias Regn, Leiter des Bauhofes in Auerbach, war es ebenfalls ein normaler Winter. Das bedeute 60 bis 80 Schlaglöcher mit eineinhalb bis zwei Tonnen Kaltasphalt zumindest provisorisch zu füllen. "Aber manche Löcher schließen wir zwei bis dreimal, weil manchmal direkt daneben das nächste Loch aufbricht", sagt Regn.

Der Kaltasphalt halte zwei bis drei Jahre, weshalb der Bauhof im Frühjahr an einigen Löchern nochmal mit Heißasphalt drüber ginge, damit das Loch dauerhaft geschlossen ist. "Eigentlich reparieren wir den ganzen Winter über. Das Problem ist nicht der permanente Frost, sondern der Wechsel von Frost- und Tauwetter. Weil das Tauwasser in die Risse der Straße fließt und bei Frost dann den Asphalt sprengt", erklärt der Leiter des Bauhofes.

Unter anderem die Verbindungsstraße nach Spies bereitet dem Betzensteiner Bauhof Probleme. "Wir kümmern uns als kleiner Bauhof selbst um die Ausbesserung der Schlaglöcher. Das sind aber nicht mehr als sonst", erzählt Bauhofleiter Dieter Igel. Auch die älteren Straßen in Betzenstein seien von den Schäden betroffen. Beispielsweise könne eine verstärkte Rissbildung durch den Frost festgestellt werden.

In der benachbarten Marktgemeinde Plech ist bei Arbeiten zur Straßenausbesserung nicht der Bauhof im Einsatz sondern ein Subunternehmen. Trotzdem hat Bauhof-Mitarbeiter Uwe Unden einen Überblick. "Wir haben massive Schäden, aber nicht nur derzeit sondern das ganze Jahr über." Richtung Bernheck seien ganze Stücke aus der Straße gerissen. Derartige Frostschäden werden notiert, "dann gehen wir mit dem Subunternehmen die Stellen durch und das bessert diese aus", erklärt Unden. Probleme habe man auch auf den Flurwegen, wenn schwere landwirtschaftliche Maschinen drüberfahren.

Erst wenn der Schnee von den Straßenrändern komplett weggeschmolzen ist, kann Klaus Eckert vom Pottensteiner Bauhof das Ausmaß des Schadens erkennen. Derzeit habe er nur einen groben Überblick. "Es sind deutlich mehr Straßenschäden, wie Hebungen, Risse und Schlaglöcher, als in den letzten zwei Jahren. Manche wurden inzwischen mit Kaltasphalt ausgebessert. Zum Beispiel auf den Straßen Richtung Prüllsbirkig, in Tüchersfeld und in Waidach waren wir aktiv." Die Ausbesserung mit Kalt- oder Reperaturasphalt sei nur provisorisch, damit werden zumindest vorerst die gröbsten Löcher beseitigt.

ANNIKA BRAUN