Nach der Biberplage folgt ein Rattenproblem in Buchau

Tiere fressen Muscheln aus dem Erlbach und sorgen für Verschlickung des Flutgrabens — Fangprämien ausgelobt - vor 48 Minuten

BUCHAU - Gerhard Bauer kommt nicht zur Ruhe: Erst hatte der Buchauer, der am Standort der ehemaligen Lehmermühle mit dem Wasser des Erlbaches Strom erzeugt, ein Biberproblem – nun machen ihm Bisamratten zu schaffen.

Der Erlbach, aus dem Gerhard Bauer sein Mühlrad zur Stromgewinnung speist, ist inzwischen eine muschelfreie Zone. © Stefan Brand



Die Tiere graben fleißig Gänge und sorgen so für ein Sumpfgelände in der benachbarten Wiese. Und dann ist da noch die Sache mit ihrer Lieblingsspeise, der Bachmuschel: Gerhard Bauer sieht keine mehr im Bachbett. "Das mit dem Biber haben wir jetzt im Griff", sagt der 65-Jährige. In Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt hat er Weidezaundraht über den Bach gespannt, der die Biber daran hindert, weiter Dämme zu bauen, die das Wasserbett blockieren.

Doch nun sind die Bisamratten am Werk. Sie buddeln einen Gang nach dem anderen vom Ufer aus in die angrenzende Grünfläche. Dort tritt das abfließende Wasser dann an unterschiedlichen Stellen aus. "Da hilft nur eins, man muss die Gänge zutreten", sagt Bauer. "Aber es dauert nicht lange, dann taucht ein paar Meter weiter der nächste auf."

In Kurs weitergebildet

Bleibt nur die radikale Lösung – die Bisamratten fangen. Auch wenn sie nicht zu den schützenswerten Lebewesen zählen: Das darf nicht jeder, dazu ist Sachkunde nötig. Die kann man sich in Kursen aneignen. Solche bietet beispielsweise die Lehranstalt für Fischerei in Aufseß an. Bauer hat eine solche Weiterbildung besucht und will sich jetzt zwei Fallen kaufen, um des Rattenproblems Herr zu werden.

Handeln müsse er, sagt Bauer. Denn: "Die Tiere wühlen mit ihrer Graberei den Boden auf, das Material setzt sich dann ab, das Bachbett verschlammt." Zudem werde dieser Schlick durch das Gängesystem in den unterhalb des Erlbaches gelegenen Flutgraben geschwemmt, der das überschüssige Wasser aus dem umliegenden Höhenzügen aufnimmt. Was bewirken könne, dass sich der Graben im Hochwasserfall schneller füllt.

Was Gerhard Bauer außerdem ärgert: Die Bisamratten haben die Bachmuscheln im Erlbach weggefuttert. "Zumindest finde ich keine mehr. Und die gelten ja nun im Gegensatz zu den Bisamratten als besonders schützenswert", berichtet der Buchauer.

Auf den Geschmack gekommen

Verwundert äußert sich dazu Nikolaus Lange, Biologe am Landratsamt Bayreuth: "Von einem Bachmuschelvorkommen im Erlbach war uns bisher nichts bekannt." Solche existierten im Landkreis seines Wissens nach nur im Ailsbach, in der Truppach und im Zeubach. Dort seien die Bisamratten ebenfalls eine Plage: "Im Ailsbach haben sie vor einigen Jahren 90 Prozent der Bachmuschelpopulation vernichtet."

Denn seien die Ratten, die im 18./19. Jahrhundert zur Pelztierzucht aus Nordamerika in unseren Breitengrade "eingeführt" wurden, einmal auf den Geschmack gekommen, gebe es kein Halten mehr: "Die legen richtige Fressplätze an Land an, dort findet man dann ganze Haufen von Muschelschalen."

Vier Euro pro Tier

Ein Programm des Freistaats, aus dem Fangprämien gezahlt wurden, lief bereits zur Jahrtausendwende aus. Im Landkreis gebe es solche Prämien noch "aus dem Topf für Naturschutzmittel", wie Lange berichtet. Vier Euro pro Tier. Allerdings nur an Gewässern, in denen die Bachmuschel eine Rolle spiele.

Und: "Wir vermitteln auch Fangexperten, da haben wir einige an der Hand, die den erforderlichen Kurs mitgemacht haben", erklärt der Biologe. Außerdem verleihe der Landkreis auch Fallen, "davon haben wir einen ganzen Pool". Das Modell habe sich bewährt; vergangenes Jahr seien 132 Bisamratten gefangen worden. Auf diesem Wege habe sich auch der Muschelbestand im Ailsbach wieder erholt.

STEFAN BRAND