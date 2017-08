Nach Diesel-Gipfel: Autobesitzer zahlen die Zeche

Pegnitzer Fahrzeughalter von Selbstzündern erhalten geringere Händler-Ankaufspreise — Umsatzplus bei Hybrid-Antrieb

PEGNITZ - Massive Kritik aus fast allen Parteien gibt es an den Ergebnissen des Diesel-Gipfels. Viele Kommentare von Pegnitzer Dieselautobesitzern dazu sind nicht druckreif. "Die gehören doch alle eingesperrt", ist nur eine der harmlosesten Varianten. Ein Stimmungsbild von der "Dieselfront" bei Pegnitzer Händlern.

Die Auspuff-Gase sollten mit dem Diesel-Gipfel aus Städten verbannt werden. Doch inzwischen mehrt sich die Kritik — auch in Pegnitz. © Foto: Rainer Fuhrmann



Trotz halbwegs fehlgeschlagenem Diesel-Gipfel mit kostenlosen Softwareupdates für über fünf Millionen Diesel-Fahrzeuge reibt man sich beim Toyota-Händler Auto Hörl zufrieden die Hände.

"Sie haben ihr Ziel erreicht", erklingt es mehrfach stereotyp aus dem Telefonlautsprecher des Autohändlers, bevor der dortige Verkäufer Harald Bayerlein klipp und klar feststellt: "Der Diesel ist nicht das Maß aller Dinge."

Die eigentlichen "leichten" Verkaufszuwächse gegenüber dem Vorjahr gebe es "zu 99,9 Prozent" durch Hybridfahrzeuge wie Yaris oder Prius. "Der Prius fährt locker unter 3,5 Liter". Das hätten ihm auch Kunden aus Probefahrten bestätigt.

Immer wieder kämen Interessenten in die Verkaufsräume, die ihren alten (Toyota-)Diesel gegen einen Hybridbenziner in Zahlung geben wollen. Und genau da fangen die Probleme an. "Unser Einkaufspreis ist ein heikles Thema." Selbst scheckheft-gepflegte Dieselfahrzeuge in Top-zustand "stehen mittlerweile wie Blei". Das schlägt sich natürlich auch im geringeren Ankaufspreis der Händler nieder.

Die ganz alten, billigen Dieselautos werden inzwischen in den Ostblock verkauft. "Nach Polen, Rumänien und in die Tschechei." Aber dort gelte natürlich ein "ganz anderes Preisniveau" als hierzulande.

Im VW-Haus Motor Nützel sieht Verkaufsberater Sebastian Engelhardt gerade bei "Markenwechslern" unter den Kunden eine Kaufzurückhaltung. Diese würden sich die Anschaffung zweimal überlegen.

Wer ganz grün fahren will: Der neue, vollelektrische VW Golf bringe es jetzt auf gut 250 Kilometer Alltagsreichweite. Beim deutlich kleineren VW up sind es höchstens 160 Kilometer. "Das reicht für Kurzstrecken, oder für Fahrten zum Arzt nach Bayreuth."

Engelhardts Empfehlung: "Wer sich gegen das Risiko des Wertverlustes absichern will, least einfach einen Diesel." Dann geht das Auto nach drei oder vier Jahren zurück an den Händler. Mancher Dieselautobesitzer erwägt den Einbau eines SCR-Kat für circa 1500 Euro.

Die Diesel-Misere hat bei Motor Nützel in Pegnitz einen Gebrauchtwagenboom ausgelöst. "Im Juli haben wir 45 Gebrauchtfahrzeuge und nur fünf neue Autos verkauft."

Dringend rät Mercedeshändler Norbert Huttarsch von "Panikverkäufen" verunsicherter Besitzer von Dieselautos ab. Bei solchen "Notverkäufen" würden Kunden ziemlich schnell 3000 bis 4000 Euro verlieren. Praktisch jeden Tag kämen Kunden, die fragen: "Wie wird es weitergehen mit den Dieselautos und den drohenden Fahrverboten?" Gerade in einer Flächenregion wie hier rund um Pegnitz könne man auf den Diesel (noch) nicht verzichten, glaubt er.

Huttarsch selbst hat auch schon zwei Elektro-Smarts verkauft. "Das war vor zwei Jahren. Ich mache das aber nur auf Bestellung." Bei den Vertretern in der Politik sieht der Pegnitzer Händler schwere Versäumnisse. Diese hätte schon vor Jahren alternative Antriebe forcieren sollen. "Steuern sind dazu da, dass man etwas steuert." Er kennt einen Stuttgarter Großstadthändler, der jetzt Dieselautos komplett aus dem Programm genommen hat.

Ernüchtert reagierte BMW-Händlerin Stefanie Holme auf den Diesel-Gipfel. "Das war doch allen klar, dass es keine Lösung geben wird, die den deutschen Wirtschaftsstandort gefährdet." Manipulationsvorwürfe seien für BMW-Besitzer kein Problem. Mehrere Fahrzeuge aus der eigenen Flotte könnten ohne Schwierigkeiten wegen ihres geringen Schadstoffausstoßes die geplante blaue Plakette erhalten. Und nur mit diesen kann man ja künftig die möglicherweise gesperrten Innenstädte ansteuern. Ihr Tipp: der BMW 520 d und der 118 d.

Das BMW-Elektroauto I 3 könne man auch nicht jedem Kunden empfehlen. "Das hängt vom persönlichen Streckenprofil ab." Ihr eigener Ehemann sei bei Fahrten nach Kemnath auf den Diesel angewiesen. Denn ein Elektroauto könnte er in seiner Firma am Zielort nicht aufladen.

Umdenken in den Fuhrparken der beiden größten Pegnitzer Arbeitgeber, KSB sowie Baier und Köppel. "Aus Gründen des Umweltschutzes und drohender Fahrverbote ist eine Umstellung auf den Benzinmotor in unserem Fahrzeugpark bereits im Gang", so Beka-Sprecher Bert Pennekamp. Allerdings seien Dieselfahrzeuge gerade im Pkw-Bereich bei hohen Kilometerleistungen "die wirtschaftlichste Lösung". Elektroantrieb wäre noch nicht wirklich praktikabel.

Der Pegnitzer KSB-Fuhrpark hat neun Pkw. "Das sind alles Dieselfahrzeuge, die aber schon ihr Softwareupdate bekommen haben und Euro 6 entsprechen", erklärt Sprecherin Alexandra Leiner. Innerbetrieblich würden zehn Elektro-Autos genutzt. Nur die Monteure seien vielfach mit Diesel-Mercedes-Sprintern unterwegs.

FRANK HEIDLER