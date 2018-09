Nach Geo-Artikel über Tüchersfeld: "Das habe ich nie gesagt"

TÜCHERSFELD - In der Oktoberausgabe des Reportagemagazins Geo Saison wird Tüchersfeld zu einem der 15 schönsten Dörfer Deutschlands gekürt. Doch mit mancher Formulierung im Artikel scheint der Großteil der 251 Einwohner nicht zufrieden zu sein. Unserer Zeitung war vor Ort und hat die Bewohner gefragt, ob der Artikel bis ins "Tal der Ahnungslosen" — wie es im Text heißt — vorgedrungen ist und was die Tüchersfelder davon halten.

Eine Ortsansicht von Tüchersfeld. Zu sehen ist das Café und die Bäckerei Müller. Besitzerin Christine Müller ist verärgert über den Artikel im Reportagemagazin GeoSaison. Foto: Kilian Marx



Christine Müller ist überrascht, als sie den Artikel in unserer gestrigen Ausgabe liest. "Das habe ich so nie gesagt", versichert die Bäckerin unserer Zeitung. Sie wurde vom Reporter Julius Schop-hoff zitiert mit den Worten "wir sind das Tal der Ahnungslosen". Erinnern an den Besuch des Reporters kann sie sich nicht mehr, wahrscheinlich habe er sich nicht einmal vorgestellt bei ihr. "Wir leben nicht im Tal der Ahnungslosen, abgesehen vom nicht vorhandenen Mobilfunk ist bei uns in Tüchersfeld alles wie überall. Unser Dorf ist nicht abgeschnitten von der Außenwelt, so wie das in der GeoSaison dargestellt wird."

Glücklich scheine sie, so das renommierte Reisemagazin, dass Tüchersfeld vom Mobilfunk abgeschnitten ist. Ein Segen sei das allerdings nicht immer, so die Bäckereiinhaberin. Schon oft haben sich Touristen bei ihr beschwert. Mobilfunk gibt es keinen und die einzige Telefonzelle im Ort wurde schon vor Jahren entfernt. Hat man also keinen Festnetzanschluss, ist man wahrhaftig "offline".

"Vor kurzem hatten wir ein Pärchen zu Gast in unserem Café, da ist die Frau eine halbe Stunde durch die Straßen gerannt, verzweifelt auf der Suche nach Handyverbindung. Ihr Mann konnte darüber nur schmunzeln", erzählt die Bäckerin. "Manchmal bin ich froh, dass die Leute hier nicht ständig am Handy sitzen, so können sich die Leute persönlich unterhalten. Die Zeit, die die Menschen am Handy verbringen, nimmt ja sowieso überhand." Hilfsbereitschaft ist ihr trotzdem wichtig, "wenn ein Gast einen dringenden Anruf tätigen muss, dann darf er das gerne von unserem Festnetztelefon aus tun", sagt Christine Müller. Meistens hinterließen die Leute dann auch eine Spende, eine kleine Aufmerksamkeit für die Hilfe in der Not.

Laut GeoSaison-Reporter Julius Schophoff liegt Tüchersfeld in einer abgeschnittenen Flussschleife. Damit sind die Bewohner des 251-Seelen Dorfes nicht einverstanden, denn dermaßen weg vom Schuss sei man gar nicht. Direkt an der B 470 gelegen ist man binnen weniger Minuten in Pottenstein, über die Verbindung nach Rackersberg ist es nur knapp eine Viertelstunde bis zur Autobahnauffahrt Trockau, ebenso schnell geht es über die Bundesstraße nach Pegnitz. Allgemein sei in Tüchersfeld einiges geboten, so verschlafen wie im Magazin dargestellt ist es laut der Bäckerin also nicht. "Vor ziemlich genau einem Jahr war die Fernsehsendung ,Quer‘ des Bayerischen Rundfunks hier und hat über unser Netzproblem berichtet, außerdem waren schon einige Prominente hier im Fränkische Schweiz Museum. Und eine Folge einer Krimiserie wurde auch schon bei uns im Dorf gedreht."

Doch Christine Müller ist nicht die einzige im Dorf, die den Text nicht mag. Einige Bürger waren nicht begeistert vom Artikel. Eine Kundin der Bäckerei ist empört, sie fühlt sich und ihr Dorf durch den Kakao gezogen. "Wir ,gabeln unseren Kuchen von verschnörkelten Tellern‘, das ist doch nur lächerlich, was die über uns schreiben, wir sind keine ,seligen Ahnungslosen‘." Auch der Inhaber des Gasthauses "Zum Fahnenstein", der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, ist sauer: "Wir werden wie Höhlenmenschen dargestellt, die keine Ahnung haben, was außerhalb des Dorfes passiert." Doch so ahnungslos können die Tüchersfelder nicht sein, denn vom Artikel der GeoSaison haben sie alle Wind bekommen. Den gibt es ja in Papierform, Mobilfunk braucht man dafür nicht.

