Nach Großbrand: Droht Pegnitzer Ärztehaus der Abbruch?

PEGNITZ - Sirenen rissen am Dienstagmorgen kurz nach 4 Uhr die Bewohner in Pegnitz und Umgebung aus dem Schlaf. Am Böllgraben nahe des Obi-Baumarkts stand die Dachgeschoss-Wohnung im dortigen Ärzte- und Geschäftshaus lichterloh in Flammen. Dabei wurde das Gebäude so stark beschädigt, dass es möglicherweise abgerissen werden muss.

Beim Eintreffen der Feuerwehren stand die Dachgeschoss-Wohnung schon in hellen Flammen. Foto: NEWS5 / Holzheimer



Die wichtigste Nachricht: Alle Bewohner konnten gerettet werden. Ein 75-Jähriger musste jedoch mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Er war es auch, der durch seinen Rauchmelder im Schlafzimmer geweckt worden ist: "Das Gerät hat mir das Leben gerettet". Als er nach dem Rechten sehen wollte, stand sein Wohnzimmer schon lichterloh in Flammen. An die Rettung von Hab und Gut war nicht mehr zu denken. Sein erster Gedanke war deshalb, die Nachbarn mit ihrem Kleinkind zu wecken, damit sich alle in Sicherheit bringen konnten.

Nachbarn hatten inzwischen schon Alarm geschlagen, als sie gegen 4 Uhr den Brand bemerkten. Sofort wurde Großalarm ausgelöst. Zu Hilfe gerufen wurden die Wehren aus Pegnitz, Bronn, Hainbronn, Neudorf, Auerbach, Betzenstein, Creußen, Kirchenbirkig und Waischenfeld. Ebenso die KSB-Werksfeuerwehr, das THW und der städtische Bauhof. Für die Versorgung von Anwohnern und Einsatzkräften, aber auch zur Absicherung, wurde später auch noch die Schnelleinsatzgruppe des BRK dazugeholt.

Als erste Maßnahme startete die Feuerwehr Pegnitz unter schwerem Atemschutz die Nachschau, ob sich eventuell noch Personen im Haus befinden. Bewohnt war dort nur das Dachgeschoss. Ansonsten befinden sich in dem Gebäude drei Arztpraxen, von denen allerdings eine seit dem Jahreswechsel geschlossen ist, sowie ein Blumenladen im Erdgeschoss.

Als die Wehren eintrafen, schlugen die Flammen schon meterhoch aus dem Dachstuhl und mehreren Fenstern. Deshalb wurden auch drei Feuerwehr-Drehleitern an den Brandherd beordert, aus Pegnitz, Waischenfeld und Auerbach. Für Probleme sorgten die tiefen Temperaturen in der Nacht, die das Löschwasser sofort gefrieren ließen und die Umgebung in eine Eisbahn verwandelten. Nicht nur deshalb verwendete die Pegnitzer Wehr vor allem Schaumlöschmittel. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner am Böllgraben gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude und Etagen verhindert werden. Allerdings gestalteten sich die Löscharbeiten am später teilweise eingebrochenen Dach als extrem schwierig. Deshalb entschloss sich die Einsatzleitung, ein Abbruchunternehmen aus der Region einzuschalten, damit es mit einem großen Kran das Dach öffnet.

Die Brandursache und der Schaden sind noch völlig unklar. Bau- und Versicherungsexperten gehen inzwischen davon aus, dass das stattliche Gebäude womöglich komplett abgerissen und neu aufgebaut werden muss.

