Nach Reifenplatzer am Sophienberg 13 Autos beschädigt

Schaden summiert sich auf 20.000 Euro - Drei Pkw mussten abgeschleppt werden - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Nicht weniger als 13 Fahrzeuge wurden beschädigt, als sie über herumliegende Teile fuhren, die ein Sattelzug vorher nach einem Reifenplatzer verloren hatte. Der Schaden summiert sich auf 20.000 Euro.

Am Freitagabend platze der rechte Reifen am Sattelauflieger eines estnischen Sattelzuges kurz vor dem Parkplatz Sophienberg in Richtung Norden. Die komplette Karkasse löste sich dabei ab und Reifenteile blieben auf gesamten Fahrbahn liegen.

Anschließend fuhren insgesamt 13 nachfolgende Fahrzeuge über die umherliegenden Teile. Es wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Es entstand allerdings ein Sachschaden von über 20.000 Euro, drei Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Der Verkehr lief nach den Aufräumarbeiten normal an der Unfallstelle weiter und wurde nicht beeinträchtigt.

