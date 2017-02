Nach Steinschlag bei Neuhaus: Bürgermeister sieht Restrisiko

Regelmäßig Nachschau auf Hang oberhalb der Staatsstraße nötig — Kosten dafür muss die Kommune übernehmen - vor 22 Minuten

NEUHAUS/PEGNITZ - "Mit einem gewissen Restrisiko müssen wir leben." Bürgermeister Josef Springer sieht das ganz nüchtern. Nach einem Steinschlag auf der Staatsstraße zwischen Neuhaus und Rothenbruck lässt die Kommune nun den Hangbereich von einer Fachfirma nachberäumen.

Die Staatsstraße bei Rothenbruck: Alle drei Jahre muss eine Fachfirma die Felsen am Hang begutachten, um einen weiteren Steinschlag zu vermeiden. © privat



Es wird nicht das letzte Mal sein, dass die Marktgemeinde Probleme mit Felsbrocken haben wird. Gerade nach längeren Frost- oder Regenperioden könne es immer wieder vorkommen, dass einzelne Steine herunterkommen. "Die natürliche Ablösung von Gesteinsmaterial wird immer ein Restrisiko für die Gemeinde bleiben", ist sich der Bürgermeister bewusst.

Der Vorfall war nicht der erste seiner Art. Der gesamte Hangbereich entlang der Staatsstraße 2162 wurde bereits 2009 einer umfangreichen Felsberäumung unterzogen. Von Fachleuten wurden lose Gesteinsteile abgelöst, ein anderes Felsteil durch Klammern gesichert und in verschiedenen Formationspartien Messmarken angebracht. Diese dienen der regelmäßigen Kontrolle und machen ersichtlich, ob es zu weiteren Bewegungen am Fels kommt. Vorausgegangen war im Sommer 2009 die erhebliche Beschädigung eines Fahrzeugs, das kurz nach der Ortsausfahrt in Richtung Rothenbruck von einem herabstürzenden und rund 150 Kilogramm schweren Felsbrocken getroffen worden war.

Eine weitere Nachberäumung von lockerem Kleinmaterial fand im Frühjahr 2013 ebenfalls durch eine Fachfirma statt. Weitere Stahlbetonplomben und eine zusätzliche Beseitigung von losem Gestein wurden gut zwei Jahre später Ende 2015 veranlasst. Sämtliche Arbeiten erfolgten aufgrund von Besichtigungen in Absprache mit dem staatlichen Bauamt und beruhten auf Festlegungen eines geotechnischen Fachbüros. Die letzte Überprüfung der Messmarken und Sicherungsstäbe habe es im Mai und November 2016 gegeben, berichtet Josef Springer.

Beim jüngsten Vorfall hatten sich Samstagnacht am vergangenen Wochenende aus dem oberen Hangbereich entlang der Staatsstraße 2162 Felsteile gelöst, die dann auf die Fahrbahn und den angrenzenden Gehweg gerollt sind. Es handelte sich um mehrere Gesteinsteile in der Größe eines Fußballs. Bei einem in Richtung Rothenbruck fahrenden Auto verursachten die Steine einen Reifenschaden. Die herbeigerufene Feuerwehr half den Reifen zu wechseln.

Die Abbruchstelle am Steilhang oberhalb der Staatsstraße zwischen Neuhaus und Rothenbruck. © privat



Leider werde sich im Bereich von Felshängen niemals eine hundertprozentige Sicherheit erreichen lassen. "Gerade Dolomitgestein neigt durch die Wasser- und Frostanfälligkeit zur Bildung von Rissen, so dass hier immer ein Restrisiko gerade in der aufgehenden Frostperiode verbleibt." Im Straßenabschnitt zwischen Neuhaus und Rothenbruck selbst sind deshalb schon seit längerem Verkehrsschilder aufgestellt, die vor "Steinschlag" warnen. Der Bürgermeister hat gleich mit den zuständigen Behörden und einem geotechnischen Fachbüro Kontakt aufgenommen. Gestern fand zusammen mit Vertretern des staatlichen Bauamts aus Nürnberg, der Straßenmeisterei aus Lauf, der Gemeinde und Professor Jörg Gründer, einem Sachverständigen für Geologie aus Pyrbaum, ein Ortstermin statt.

Gemeinsam wurden die nächsten Schritte besprochen. Die Gemeinde wird nun den Hangbereich von einer Fachfirma nachberäumen und gründlich kontrollieren lassen.

Alle drei Jahre

Künftig wird alle drei Jahre eine Fachfirma beauftragt, die Felsen zu begutachten und wenn nötig Beräumungen durchzuführen. In den anderen Jahren gibt es im zeitigen Frühjahr nach der Frostperiode Sichtkontrollen durch Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs.

Die Kosten für diese Maßnahmen trägt die Kommune. "Grundsätzlich hat der Grundstückseigentümer die Verkehrssicherungspflicht." Eigentümerin der Hänge oberhalb der Staatsstraße ist die Marktgemeinde.

Seit der umfangreichen Beräumung von 2009 sind laut Springer die Großrisiken beseitigt. Natürliche Ablösungen von Steinen seien Teil des Restrisikos der Gemeinde.

BRIGITTE GRÜNER