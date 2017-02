Nach Unfall bei Bindlach geflüchtet: Kennzeichen bekannt

BINDLACH - Obgleich er einen Schaden von 6000 Euro verursacht hatte, fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Mercedes A-Klasse ohne anzuhalten einfach weiter.

Am Montag gegen 15 Uhr war der Mercedes auf der mittleren Spur der Autobahn in Richtung Süden unterwegs. An der Bindlacher Allee, kurz vor Bayreuth, geriet der Fahrer auf den linken Fahrstreifen, streifte dort einen weißen Jaguar aus Österreich und verursachte erheblichen Sachschaden.

Dessen 55-jähriger Fahrer blieb unverletzt und konnte das Münchner Kennzeichen des Unfallverursachers ablesen. Der noch unbekannte Fahrer des weißen Mercedes wird in den nächsten Tagen seine Anzeige wegen Unfallflucht erhalten.

