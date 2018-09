Nach Unfall in Pottenstein: Hexenbesen macht wieder auf

Neue Attraktion an der Sommerrodelbahn ab Dienstag wieder in Betrieb - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN - Der Hexenbesen, neue Attraktion an der Sommerrodelbahn, hat ab Dienstag, 11. September, wieder geöffnet. Warum es Mitte Juli zu einem Unfall auf der Anlage kam, steht immer noch nicht fest.

Der Hexenbesen an der Sommerrodelbahn Pottenstein nimmt am Dienstag wieder Fahrt auf. Warum es Mitte Juli zum Aufprall zweier Gondeln kam, steht immer noch nicht fest. © Foto: Ralf Münch



Der Hexenbesen an der Sommerrodelbahn Pottenstein nimmt am Dienstag wieder Fahrt auf. Warum es Mitte Juli zum Aufprall zweier Gondeln kam, steht immer noch nicht fest. Foto: Foto: Ralf Münch



Nach damaliger Einschätzung des Betreibers, Wiegand Erlebnisberge GmbH, hätte der Hexenbesen bereits Mitte August wieder Fahrt aufnehmen sollen. Geschäftsführerin Susanne Möller konnte es sich nicht vorstellen, dass es so lange dauern würde, bis das TÜV-Gutachten, das Aufschluss über den Unfall hätte geben sollen, vorliegt.

Allerdings: Das Gutachten liegt immer noch nicht vor, wohl aber die Erlaubnis, die Anlage wieder in Betrieb nehmen zu dürfen. "Der TÜV Süd hat uns geschrieben, dass der TÜV Thüringen die Attraktion auf Mängelfreiheit überprüft hat und die Bahn nun freigegeben werden kann."

Bilderstrecke zum Thema Bergwacht musste Passagiere aus Pottensteiner "Hexenbesen" retten Bei einem Starkregen sind am Sonntag vier Sommerrodler in der nagelneuen "Hexenbesen"-Bahn in Pottenstein festgesessen, als diese vermutlich nach einem technischen Defekt plötzlich stehen geblieben ist. Nach Angaben der Betroffenen und der Feuerwehr hat es rund eine Stunde gedauert, bis die Personen von der Bergwacht aus den hängenden Gondeln befreit werden konnten. Zwei Personen mussten im Krankenhaus behandelt werden.



Am Montag will der Betreiber die Erlaubnis an das Landratsamt schicken. Laut Möller wurde seitens des Landratsamts zugesichert, dass dann einer Wiederinbetriebnahme nichts im Wege steht, sprich am Dienstag.

Unklar ist weiterhin, wie es zum Aufprall zweier Gondeln kommen konnte, wodurch sich ein Kind am Knie verletzt hatte. Möller: "Der TÜV hat uns mitgeteilt, dass nun nach der Ferienzeit mit der Ausarbeitung des Gutachtens begonnen werden kann. Das kann Tage, aber auch noch Wochen dauern."

mast