Nach Unfallflucht in Waischenfeld gestoppt

Mann hatte unter Alkoholeinfluss in Wadendorf Gartenzaun beschädigt - vor 56 Minuten

PLANKENFELS - Nicht weit kam ein alkoholisierter Autofahrer aus dem Nürnberger Land, der in Wadendorf einen Gartenzaun beschädigt hatte und anschließend geflohen war. Dank Zeugenbeobachtungen konnte er wenig später in Waischenfeld von der Polizei gestoppt werden.

Am Freitag, gegen 18.10 Uhr, wurde der Gartenzaun zweier Anwesen in Wadendorf beschädigt. Die Geschädigte beobachtete einen VW Golf aus dem Zulassungsbezirk Lauf, dessen Fahrzeugführer sich nach dem Unfallgeschehen unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Der Schaden an den beschädigten Gartenzäunen wurde auf etwa 800 Euro geschätzt. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand zusätzlich Sachschaden von etwa 300 Euro.

Durch einen weiteren Zeugenhinweis an die Polizei konnte der flüchtige Pkw kurze Zeit später in Waischenfeld festgestellt werden. Der offensichtlich alkoholisierte 56-jährige Fahrzeugführer aus dem Nürnberger Land verweigerte den Alkotest. Daraufhin erfolgte eine richterliche Anordnung der Blutentnahme sowie die Beschlagnahme seines Führerscheines.

Entsprechende Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr, sowie Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort wurden eingeleitet.

