Nach Verfolgung gestoppt: "Blau" und ohne Schein

Betrunkener Autofahrer wollte auf der A9 bei Schnaittach vor der Polizei flüchten - vor 20 Minuten

HORMERSDORF - Den Führerschein konnte die Polizei einem betrunkenen Autofahrer auf der A9 nicht abnehmen - er hatte gar keinen mehr. Zudem hatte sich der Mann ohne festen Wohnsitz das Auto auch unbefugt von einer Bekannten ausgeliehen.

Am Freitagabend wollte die Polizei einen Ford aus dem Zulassungsbereich Roth auf der A9 in Fahrtrichtung München an der Anschlussstelle Schnaittach kontrollieren. Der Fahrer folgte zunächst dem Streifenfahrzeug, bog aber dann wieder auf die Hauptfahrbahn ein und versuchte zu flüchten.

Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte der Pkw auf dem Standstreifen angehalten werden. Am Steuer saß ein deutlich alkoholisierter 50-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,62 Promille an.

Weiterhin konnte ermittelt werden, dass der Mann nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und sich den Pkw rechtswidrig von einer Bekannten ohne deren Kenntnis ausgeliehen hatte.

Nach einer Blutentnahme und einer hohen Sicherheitsleistung musste der Fahrer seine Reise mit dem Zug fortsetzen. Ihn erwarten jetzt Anzeigen wegen diverser Vergehen.

