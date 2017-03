Nach Verkehrsunfall in Cham: Mofafahrer erliegt Verletzungen

Der 80-Jährige war am Freitag auf der B20 unterwegs - Schwere Kopfverletzungen - vor 2 Stunden

CHAM - Ein 80-jähriger Mofafahrer ist am Freitagnachmittag auf der B20 in Cham mit einem Lkw kollidiert. In der Nacht erlag der Mann im Krankenhaus seinen schweren Kopfverletzungen.

Am Freitag gegen 14.30 Uhr befuhr ein 80-Jähriger aus dem

Landkreis Cham mit einem Mofa die B20 zwischen Cham-Süd und Cham-Mitte. Nach Polizeiangaben zog ein nachfolgender 65-Jähriger mit seinem Sattelzug an ihm vorbei. Im weiteren Überholmanöver geriet der Mofafahrer immer weiter nach links und kollidierte seitlich mit dem nachlaufenden Auflieger.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der 80-Jährige schwerste Kopfverletzungen und verstarb in den frühen Morgenstunden in einem umliegenden Krankenhaus. Seitens der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde zur Klärung des genauen Unfallherganges die Zuziehung eines Sachverständigen angeordnet. Die Polizeiinspektion Cham hatte die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

