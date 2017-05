Nach vielen Jahren Zuwachs im Dekanat Pegnitz

PEGNITZ - Trotz kritischen Blicks auf die Zukunft der Landeskirche hatte Dekan Dr. Gerhard Schoenauer bei der Synode gute Nachrichten für das Dekanat Pegnitz: Mit dem 1. Mai 2017 seien alle Pfarrstellen im Dekanat besetzt und: Zum ersten Mal seit vielen Jahren gibt es einen Zuwachs bei den Gemeindegliedern. Insgesamt sind es 14.925 im Dekanatsbezirk.

Im evangelischen Dekant Pegnitz ist die Zahl der Gemeindeglieder im Jahr 2016 wieder gestiegen. Wenn auch nur um 49 — Dekan Gerhard Schoenauer ist trotzdem zufrieden. © Foto: Jens Schulze



"Das sind nur 49 Gemeindeglieder mehr. Trotzdem ist das eine schöne Entwicklung", freute sich Schoenauer. "Wenn ich denke, dass das Dekanat auch einmal über 17.000 Gemeindeglieder hatte." Leicht zurückgegangen sei im vergangenen Jahr laut Dekan die Zahl der Taufen, die der Trauungen und auch die der Konfirmanden. Auch die hohe Zahl an Bestattungen sei mit 209 geblieben. Schoenauer las aber auch das Positive aus der Statistik heraus.

Nämlich: Die Zahl der Austritte aus der Kirche sei deutlich zurückgegangen. Es waren 58 Menschen, die der evangelischen Kirche im Dekanat im vergangenen Jahr den Rücken kehrten, das Jahr vorher waren es noch 77 Personen. Die Zahl der Eintritte hat sich von 15 auf 19 leicht erhöht. Auch die Zahl der Gottesdienste hat laut Dekan leicht zugenommen. Mehr als 1000 Gottesdienste sind im vergangenen Jahr im Dekanat gehalten worden. "Das zeigt mir deutlich, welch hohen Stellenwert der Gottesdienst in unseren Gemeinden hat."

Verdienst der Ehrenamtlichen

Die hohe Zahl der Gottesdienste, und das machte Schoenauer mehr als deutlich, sei der Verdienst der Lektoren und Prädikanten, sonst wären 1000 Gottesdienste und mehr gar nicht möglich. Und der Dekan machte unmissverständlich klar: "Ohne ehrenamtliche Arbeit könnten wir unser Gemeindeleben nicht aufrechterhalten." Es gebe einige Freiwillige, die 30 Stunden und mehr in der Woche ehrenamtlich in den Gemeinden arbeiten. Schoenauer weiter: "Ich teile nicht die Meinung, dass dies noch groß ausgeweitet werden kann."

Es sei nämlich immer wieder zu hören, dass Aufgaben, die Hauptamtliche übernehmen, mehr von Ehrenamtlichen übernommen werden sollten. "Das ist ein schöner Gedanke, aber in der Praxis kaum durchführbar", sagte der Dekan. Es könnten nicht so viel mehr Ehrenamtliche gewonnen werden und diejenigen, die das bereits täten, könnten nicht noch mehr belastet werden. Trotzdem aber bleibe es eine ganz wichtige Aufgabe, Ehrenamtliche zu finden, zu schulen und ihnen auch Verantwortung zu übertragen.

Mit Freude berichtetet der Dekan, dass Pfarrerin Tina Binder ihre Dienstzeit quasi verdoppelt. Sie wird weiterhin halbtags in Schnabelwaid-Creußen arbeiten und die anderen 50 Prozent wird sie sich in der Seelsorge für das Krankenhaus und in den Altenheimen einbringen. Schoenauer lobte auch den guten Zusammenhalt im Pfarrkapitel. Es habe nie Probleme gegeben, bei Krankheitsfällen Vertretungen zu finden. Der Dekan führte jedoch auch ein Aber an: "Mit Sorge sehe ich, dass viele Kolleginnen und Kollegen am Rande ihrer Arbeitskraft stehen und wir werden alles Mögliche tun, um für Entlastung zu sorgen."

Und auch in der Jugendarbeit ist es laut Schoenauer eng geworden, seit die Stelle der Referentin im Dekanat mit dem letzten Landesstellenplan um die Hälfte gekürzt worden ist. "Das ist ein großer Einschnitt", sagte der Dekan. In einigen Gemeinden im Dekanat gebe es eine rege Jugendarbeit, die von Ehrenamtlichen zusammen mit Hauptamtlichen geleistet werde. Immer schwieriger werde es laut Schoenauer auch, den Religionsunterricht in den Schulen zu organisieren. Manche Lehrkräfte müssen laut Dekan an mehreren Schulen Unterricht erteilen. Das hänge auch damit zusammen, dass katholische Schüler klassenübergreifend zusammengefasst werden und deshalb zur gleichen Unterrichtszeit vier oder mehr evangelische Lehrkräfte benötigt werden.

Was die Partnerschaft angeht, will sich das Dekanat erst einmal eine Pause auferlegen. Wie es in dieser Richtung weitergeht, darüber wird sich der Missionsausschuss in den nächsten Jahren Gedanken machen. Wie berichtet, ist die Partnerschaft des Dekanats Pegnitz mit Siassi auf Papua Neuguinea beendet. "Der Entschluss ist uns allen nicht leicht gefallen und gerade der Missionsausschuss unter der Leitung von Pfarrer Christoph Weißmann hat sich intensiv und ausgiebig darum bemüht, die Partnerschaft am Leben zu erhalten", so Schoenauer abschließend zu diesem Thema.

