Nach vier Stunden Kampf: EVP in der Play-off-Runde

PEGNITZ - Unbeschreiblicher Jubel im Pegnitzer Eisstadion: 13 Sekunden vor Ende der Overtime hat der EV Pegnitz nach vierstündigem Kampf auf Biegen und Brechen mit einem 6:5-Erfolg über Dorfen nicht nur die Teilnahme an der Verzahnungsrunde mit der Oberliga erreicht, sondern auch den vorzeitigen Klassenerhalt geschafft.

Unbeschreiblicher Jubel herrschte im Stadion, als die Ice Dogs 13 Sekunden vor Ende der Verlängerung das schier Unmögliche geschafft hatte. © Reinl

Eishockey-Bayernliga

EV Pegnitz - ESC Dorfen 6:5 n. V. (0:2/3:2/2:1) - Eines stand schon vor dem Anpfiff fest: Pegnitz brauchte einen Sieg, um überhaupt noch eine Chance auf Platz 8 zu haben. Doch die Gäste machten vom Anpfiff weg klar, dass sie keine Geschenke verteilen wolten. Die Ice Dogs konnten sich zunächst kaum aus der Umklammerung befreien und kamen lediglich zu einigen Kontern. Schließlich mussten sie sogar bei eigener Überzahl den frühen Rückstand hinnehmen.

In der Folge war in Pegnitz "Winter-Game" im wahrsten Sinne des Wortes angesagt. Es schneite so heftig, dass die Spieler die Scheibe nicht mehr sahen. Als die Dorfener ein Match unter solchen Bedingungen dem Schiedsrichter gegenüber "lächerlich" fanden, kassierten sie Strafzeiten, die aber der EVP wieder nicht nützen konnte. Generell hatte es den Anschein, als ob die Oberbayern mit den widrigen Verhältnissen wesentlich besser zurecht kommen.

Nach 9:36 Minuten ging dann gar nichts mehr. Die Spielfläche musste geräumt werden. Anders als Landsberg zuletzt in Geretsried provozierten die Dorfener aber keinen Spielabbruch, sondern halfen fleißig beim Schneeräumen mit.

Auch in der Folge dominierten die Eispiraten. Die Ice Dogs erarbeiteten sich zwar etliche gute Gelegenheiten, konnten aber die ESC-Keeperin Nadja Gruber nicht überwinden, vor allem auch, weil Aleksandrs Kercs wiederholt zu eigensinnig agierte. Während Pegnitz mit zahlreichen Überzahlsituationen nichts anfangen konnte, erhöhte Dorfen bei einer Strafe gegen Nikolai Pleger auf 0:2.

Im zweiten Drittel schneite es munter weiter, allerdings schienen sich die Gastgeber nun besser darauf eingestellt zu haben. Nach einem Treffer von Kercs in doppelter Überzahl keimte Hoffnung auf, doch die wurde schnell zunichte gemacht, als Maximilian Schmidt einen Schuss abprallen ließ und Tobias Brenninger im Nachschuss das 1:3 markierte. Zwei Minuten später schickten die Unparteiischen die Cracks erneut vorzeitig in die Kabine,

Nach der Eisbereitung konnte endlich unter regulären Bedingungen gespielt werden und die Ice Dogs erwischten den frisch eingewechselten ESC-Torwart Simon von Fraunberg kalt. Nach 30 Sekunden schon musste er das 2:3 durch Sven Rothemund hinnehmen und fünf Minuten später gar den Ausgleich durch Sergej Hausauer. Jetzt war das Match wieder offen, auch wenn Dorfen kurz vor der zweiten regulären Pause erneut in Führung ging.

Als alle anderen Spiele schon beendet waren, hatte der EVP die große Chance auf Platz 8 vor Augen. In einem packenden Schlagabtausch brachte Markus Schwindl sein Team per Doppelpack in Front, ehe Miculka zweieinhalb Minutn vor Schluss ausglich. Nun wurde es hektisch: Florian Brenninger erhielt nach einem Foul an Sergej Hausauer eine Matchstrafe, der Verletzte spielte aber kurz darauf weiter.

In der Verlängerung sahen die rund 250 Zuschauer einen Kampf auf Biegen und Brechen. Spielertrainer Florian Müller erzielte schließlich das alles entscheidende Tor zum 6:5.

Die Torfolge: 0:1 (4.) Miculka/Feilmeier (4 gegen 5), 0:2 (16.) Lenczyk/Feilmeier/Waldhausen (5 gegen 4), 1:2 (24.) Kercs/Hausauer/F. Müller (5 gegen 3), 1:3 (28.) T. Brenninger/Waldhausen, 2:3 (31.) Rothemund/Schwindl/Kercs, 3:3 (36.) Hausauer/Rothemund/Kercs, 3:4 (39.) Miculka, 4:4 (44.) Schwindl/Hausauer, 5: (47.) Schwindl/Mendel/Kercs, 5:5 (58.) Miculka (5 gegen 4), 6:5 (65.) F. Müller/Kercs (4 gegen 3).

Strafen: Pegnitz 14, Dorfen 26 plus zwei Mal 10 Minuten für T. Brenninger (Disziplinarstrafen) sowie 5 Minuten plus Matchstrafe für Florian Brenninger.

ISI REINL