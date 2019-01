"Nach zehn Stunden Schneeschaufeln ist man platt"

Mitglieder der Bergwacht Pottenstein und Feuerwehrleute aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach sind in Oberbayern im Einsatz - vor 51 Minuten

AUERBACH/POTTENSTEIN - Die Stunde der Spezialisten hat geschlagen: Auch die Bergwacht Pottenstein hat derzeit ihre Leute im Sondereinsatz. Schneeschaufeln im oberbayerischen Katastrophengebiet steht auf der Agenda. Für die Feuerwehrleute aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach wurde der Einsatz verlängert.

Mitglieder der Bergwacht Pottenstein über den Dächern beim Einsatz in Berchtesgaden. Foto: Bergwacht Pottenstein



"Wir haben derzeit Drei-Mann-Teams im Einsatz, die regelmäßig abgelöst werden", erzählt Bereitschaftsleiter René Brendel, der selber seit Mittwoch in Berchtesgaden mit anpackt — hauptsächlich, um schneebedeckte Dächer von der weißen Last zu befreien, unter der die Gebäude in der Region Südbayern zusammenzubrechen drohen. Die Abordnung der Pottensteiner Bergwacht arbeitete am Anfang der Woche noch in Bad Tölz, wo in erster Linie die Dächer öffentlicher Gebäude freigeschaufelt wurden. Am Montag wurde eine Klinik vom Schnee befreit, am Dienstag eine Schule.

Die Aktiven der Bergwacht Pottenstein haben es bei ihrem Einsatz in Oberbayern mit gewaltigen Schneemassen zu tun. Foto: Bergwacht Pottenstein



"Unsere Leute sind mindestens acht Stunden im Dienst, meistens deutlich länger", sagt Brendel, der froh darüber ist, dass seit einigen Jahren die Freistellung für Rettungskräfte funktioniert. Bei solchen Sondereinsätzen muss der Arbeitgeber den ehrenamtlichen Rettern frei geben; der Einkommensausfall wird vom Freistaat Bayern ausgeglichen.

Bis dato rechnet Brendel damit, dass der Einsatz bis zum Freitag dauert. Eine Verlängerung ist angesichts drohender neuer Schneefälle nicht ganz auszuschließen.

Auch die Feuerwehrleute aus Auerbach halfen in der Nähe des Königsees beim Schneeräumen. Unter der Schneelast drohten die Häuser einzustürzen. Das Bild zeigt KBI Hans Sperber bei der täglichen Aufgabenverteilung. Foto: Feuerwehr Auerbach



Einsatz einen Tag verlängert

KBI Hans Sperber freute sich am Dienstagabend, dass es tagsüber nicht schneite. Arbeit haben seine Aktiven ohnehin genug, meinte er am NN-Telefon. Ursprünglich sollte der Konvoi am Donnerstag zurückfahren. Über die Regierung der Oberpfalz wurde den rund 110 Feuerwehrleuten am Dienstag aber mitgeteilt, dass der überörtliche Einsatz um einen Tag verlängert wird. "Am Freitag nach dem Frühstück geht es zurück. Ziel ist die Rückkehr bis 16 Uhr", so Sperber. Für die sechs Aktiven der Feuerwehr Auerbach — darunter Kommandant Sven Zocher – wird es dann auch langsam zeitlich knapp, beginnt doch bereits um 19 Uhr die Hauptversammlung. Neben Zocher sind Georg Friedl, Markus Kirzdörfer, Sebastian Kraus, Florian Raum und Natalie Gradl im Berchtesgadener Land. Insgesamt sind nur drei Feuerwehrfrauen dabei.

Die Helfer sind in der Turnhalle in Bayerisch Gmain untergebracht. In der Stadt befindet sich auch das bayerische Feuerwehr-Erholungsheim. An Erholung können die ehrenamtlichen Kräfte nicht denken. "Nach zehn Stunden Schneeschaufeln ist man platt", berichtet der Auerbacher Kommandant. Das Abräumen der Dächer war schon am ersten Einsatztag schwierig, da das Wetter ständig zwischen Regen und Schnee umschlug, und die Helfer stets mit nicht erkennbaren Dachfenstern rechnen mussten.

Durch die längeren Regenphasen war der Schnee sehr schwer und festgebacken. "Es war Schwerstarbeit, das rutschige Blechdach vom Schnee zu befreien", berichtet Natalie Gradl. Eine sehr gute Unterstützung sei die Drehleiter der Stadt Amberg und die professionelle Absturzsicherungstruppe aus Lam gewesen.

Die Verpflegung wird von den Aktiven sehr gelobt. "Die BRK Bereitschaft Ainring aus dem Berchtesgadener Land kümmert sich herzallerliebst um uns", so Gradl. Auch die Schnee-geplagte Bevölkerung ist sehr entgegenkommend. "Als das Dach eines Wohnhauses abgeräumt wurde, hat die Familie für unsere Aktiven mittags gekocht", freut sich KBI Sperber. Als einer der beiden Kontingentführer des Einsatzes ist er am Freitag zum Neujahrsempfang des Landkreises eingeladen. "Ich bleibe aber nicht zu lange, sondern fahre auf jeden Fall noch zur Hauptversammlung meiner Feuerwehr nach Auerbach."

HANS VON DRAMINSKIUND BRIGITTE GRÜNER