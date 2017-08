Nachbesserung in Sachen Vollsperrung

PEGNITZ - Für die Vollsperrung einer Bundesstraße schaut das gar nicht so schlecht aus: Dauerstaus — Fehlanzeige. Der Verkehr fließt, meistens zumindest. Trotzdem hakt es an einigen Stellen, nachdem die B 2/Nürnberger Straße seit Montag zwischen dem Kreisel und der Schmiedpeunt dicht ist. Vor allem dort gibt es Ärger.

Aus Richtung Nürnberg wird ab dem zweiten Kreisel (rechts) abgeleitet. Foto: Klaus Trenz



Was einige Anlieger gar nicht verstehen: Warum auf einmal die Sperrung bis zur Schmiedpeunt geht? Ursprünglich sollte die Sperrung ja wie berichtet nur bis zur Heinrich-Bauer-Straße gehen. "Das hat uns alle überrascht", sagt Martin Pepiuk, Betreiber des Intersport-Geschäfts, unmittelbar betroffen von dieser Neuerung. Weil man doch damit geworben habe, dass eine Zufahrt zu den Läden, Praxen und Gastronomiebetrieben auch während der Vollsperrung möglich sei – mit einer direkten Anbindung an den Wiesweiherparkplatz. Das funktioniert zwar jetzt auch noch – aber eben über den Umweg Schmiedpeunt zur Heinrich-Bauer-Straße.

Und das wisse halt nicht jeder, kritisiert Heike Lindner-Fiedler von der Metzgerei Dörfler und Fiedler. Bereits gestern musste sie registrieren: "Die Kundenfrequenz hat schon spürbar nachgelassen." Normalerweise fahre sie mit acht Mann Personal. "Jetzt habe ich erst einmal auf fünf reduziert und warte ab, wie sich das bis zum Ende der Woche entwickelt".

Unterstützung zugesagt

Auf eine positive Entwicklung setzt auch Martin Pepiuk: "Wir müssen eine sinnvolle Beschilderung finden, die den Leuten klar macht, dass sie und wie sie zu uns kommen können". Er lobt die Unterstützung des Bürgermeisters und der Stadtverwaltung: "Da war sofort die Zusage da, uns unter die Arme zu greifen, da gab es gleich einen Ortstermin." Doch es will schon sehr genau überlegt sein, was da installiert wird, "um nicht Verkehr dorthin zu lenken, den wir dort gar nicht haben wollen", sagt Pepiuk.

Ampelphase zu kurz

Was Heike Lindner-Fiedler noch viel mehr stört, ist die Beschilderung an der Guyancourtbrücke. "Bis zur Baustelle frei", hieß es da am Montag. Inzwischen existiert noch ein kleines Schild mit dem Hinweis "Bis Schmiedpeunt frei". Das sorge aber trotzdem für Verunsicherung, vor allem bei Autofahrern ohne Ortskenntnis. Erschwerend komme hinzu, dass die offizielle Umleitung nach links auf die Brücke führe. Und da lasse die Grünphase nach wie vor maximal zwei bis drei Autos durch. Ein Unding, sagt die Metzgerei-Inhaberin: "Dort entstanden schon am ersten Tag Rückstaus Richtung Buchau. Da müsse dringend nachgebessert werden, sagt sie – auch im Interesse der Innenstadt: "Weil die Autofahrer ja nicht wissen, dass sie diese ohne weiteres ansteuern können."

Verständnis gezeigt

Bürgermeister Uwe Raab (SPD) hat Verständnis für die Sorgen. Schon allein mit Blick auf die ausgedehnte Sperrung: "Die im Abschnitt zwischen Heinrich-Bauer-Straße und Schmiedpeunt erforderlichen Kanalarbeiten sind entgegen bisheriger Einschätzungen und Planungen umfangreicher. Um diese fristgerecht abschließen zu können, sind die Arbeiten bei einer Vollsperrung auszuführen." Immerhin: Die Zufahrt Richtung Innenstadt über die B 2 sei jederzeit über die Schmiedpeunt gewährleistet. Und so auch die Anfahrt zum Wiesweiherparkplatz über die Heinrich-Bauer-Straße.

Handgeschriebene Hinweise

Noch ein Provisorium stellt das Schild „Innenstadt“ beim Abzweig in den Bahnhofsteig dar. Wer sich nicht auskennt, strandet aber am Ende der Straße. Foto: Klaus Trenz



Apropos Beschilderung: Verwunderung löste bei vielen Autofahrern das handschriftlich "bemalte" Schild aus, dass an der Abzweigung zum Bahnhofsteig auf die Umleitung zur Innenstadt hinweist. "Die Zuwegung zur Innenstadt über den Parkplatz des ehemaligen Einkaufszentrums ist eine ,Pegnitzer Lösung’, ergänzend zu der offiziellen Verkehrsumleitung", erklärt Raab dazu. "Im Bestand der Stadt befand sich kein offizielles Schild mit dem Aufdruck ,Innenstadt‘ oder ,Stadtmitte‘ mehr, so dass wir uns vorübergehend mit dem angebrachten beholfen haben." Rückmeldungen besagten, dass ein hohes Einverständnis mit dieser Umleitung bestehe "und die Ausschilderung dankend angenommen wird". Dennoch prüfe man gerade die Neubeschaffung eines Schildes mit der Aufschrift "Stadtmitte".

Raab ist zufrieden mit der Situation: "Wie im bisherigen Bauverlauf seit Mai gestaltet sich auch jetzt der Umleitungsverkehr mit großer Rücksicht und großem Verständnis seitens der Bevölkerung, wofür ich sehr dankbar bin." Gut, in der Schlossstraße komme es zu Stoßzeiten zu Rückstauungen Richtung Alter Graben, die sich aber in der Regel zügig wieder auflösten. Die Umleitungsstrecke über die Pestalozzistraße werde kaum befahren.

Lob für Konzept

Auch die Polizeiinspektion Pegnitz habe bisher keine besonderen Vorkommnisse, Staus oder gar Unfälle gemeldet und sei voll des Lobes für das Umleitungskonzept.

Bleibt noch das Thema Informationsfluss. Den beklagt zum Beispiel Ursula Heckel, Mitinhaberin des Bioladens in der gesperrten Zone: "Es mag sein, dass die Hauseigentümer informiert wurden über die Ausweitung der Vollsperrung, wir jedenfalls nicht." Dazu der Bürgermeister: "Die Anlieger sind in zwei Veranstaltungen über den damals jeweiligen aktuellen Stand sowie über die Verkehrsführung informiert worden." Dabei wurden die Hauseigentümer per Brief angeschrieben mit der Bitte, ihre Mieter ebenso zu verständigen.

Darüber hinaus wurden laut Bürgermeister Raab in jeden Briefkasten und in jedem Geschäft Handzettel verteilt. Raab ergänzt außerdem: "Am letzten Donnerstag haben wir noch die Anlieger des Quartiers um die Pestalozzistraße per Handzettel eingeladen und über die Umleitungsverkehre informiert."

Verbundenheit zeigen

Die Einzelhändler in der Nürnbergerstraße beraten gerade noch eine Banner- und Beschilderungsaktion, die auf ihre Erreichbarkeit hinweisen soll, sagt Raab. Dies bestätigt Martin Pepiuk. Und hofft auf die Stammkunden: "Wir hoffen einfach, dass sie uns treu bleiben, dass sie jetzt extra zu uns kommen, um ihre Verbundenheit zu zeigen." So sieht das auch Heike Lindner-Fiedler: "Die Sanierung muss halt nun mal sein und wir müssen das Beste daraus machen."

