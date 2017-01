Nächste Runde im Pegnitzer Taxi-Streit

PEGNITZ - Der Streit zwischen den zwei Pegnitzer Taxiunternehmen geht in die nächste Runde. Diesmal geht es um eine handfeste Auseinandersetzung.

An den Taxiständen am Pegnitzer Bahnhof soll es eine handfeste Auseinandersetzung gegeben haben. Die Polizei ermittelt. © Foto: Ralf Münch



Taxiunternehmer Lothar Krieg behauptet, seine Mutter sei am Dienstag von einem Konkurrenten geschlagen worden, außerdem habe er ihr Handy entwendet und sei damit weggefahren. Die Polizei weiß von dem Vorfall, bestätigt „strafrechtliche Ermittlungen“.

Ort des Geschehens waren die Taxistellplätze am Pegnitzer Bahnhof. Zwischen 17.30 und 17.40 Uhr soll sich das Ganze zugetragen haben, so Lothar Krieg. Er ist aufgebracht und sagt: „So geht das nicht mehr weiter, das geht jetzt gegen Leib und Seele.“ Das angebliche Opfer war seine Mutter Rosa Krieg. Die 81-Jährige fährt seit 1971 ihre Kunden und gilt als lokale Taxi-Legende. Ihre Aufregung hat sich inzwischen wieder gelegt, ihr Ärger ist aber noch nicht verraucht: „Das ist jetzt wirklich der Gipfel.“

Sie sei mit ihrem Mercedes am Dienstagnachmittag auf Taxistellplatz eins gestanden. Ordnungsgemäß, wie sie betont. Der Mitbewerber Reinhard Arz, der laut Lothar Krieg „auf eigene Rechnung fährt“, habe sich hinter den Wagen gestellt. „Er stieg aus, kam zu mir und klopfte an die Scheibe der Fahrertür“, sagt Rosa Krieg. Sie habe nicht reagiert. Daraufhin habe Arz die Tür aufgerissen und sie aufgefordert, sie „möge weiter vor fahren“.

Rosa Krieg reagierte nach eigenen Angaben wieder nicht und wollte die Tür zuziehen – „und da hat er mir auf die Hand geschlagen“. Die Folgen seien bis heute Schmerzen und ein geschwollener Daumen.

Sie sei angesichts dieses Angriffs „völlig aufgelöst“ gewesen. Rosa Krieg habe zu ihrem Mobiltelefon in der Mittelkonsole gegriffen, um ihren Sohn anrufen. „Da hat er sich ins Auto gebeugt, hat mir das Telefon aus der Hand genommen und ging zu seinem Auto zurück.“

Sie sei ausgestiegen, ihm gefolgt und habe ihr Handy zurückverlangt. Rosa Krieg: „Er hat dann so getan, als ob er etwas im Schnee verbuddelt, stieg ein und fuhr weg.“ Das Handy habe aber nicht im Schnee gelegen, sondern sei weg gewesen. „Das hat er mitgenommen“, behauptet die Taxiunternehmerin. Sie habe eine Frau um Hilfe gebeten, die widerum Rosa Kriegs Sohn via Mobiltelefon informiert habe. Der sei sofort gekommen, nachdem er zuvor noch die Polizei verständigt hatte.

Laut Lothar Krieg wurde das Landratsamt als Aufsichtsbehörde für das Taxiwesen bereits über den Vorfall informiert. „Da warte ich jetzt auf Auskunft, welche Konsequenzen das alles hat.“

Aus seiner Sicht müssten die Stellplätze beleuchtet und eine Videokamera installiert werden. „Damit dokumentiert wird, was sich da abspielt, das ist ja nicht der erste Vorfall“. Lothar Krieg hat keine Lust mehr, will „so oder so Konsequenzen ziehen“. Auch ans Aufhören denkt er – „mein Bruder Rüdiger hat ja auch schon kapituliert und seinen Taxibetrieb zum Ende letzten Jahres abgemeldet“.

Die Pegnitzer Polizei ist mit der Aufklärung beschäftigt: „Wir ermitteln, befragen alle Beteiligten“, sagt Dienststellenleiter Roland Schmitt. Mehr könne er dazu im Moment nicht sagen, schließlich handle es sich um ein laufendes Verfahren. Letztlich müsse der Staatsanwalt darüber befinden, wie er die strafrechtliche Relevanz des Vorfalls einschätzt.

Reinhard Arz, der Beschuldigte, sagt: „Das ist ein schwebendes Verfahren, da geben wir keine Auskunft. Ich weiß nur, dass das Handy wieder da ist.“ Er wisse, dass es im Besitz der Polizei gewesen sei und gehe davon aus, dass es Rosa Krieg wieder ausgehändigt worden sei.

Alle weiteren Informationen stünden in den Polizeiakten – er sei gerade dabei, eine Stellungnahme zu verfassen. Nur eines sei klar: „Es ist alles ganz anders, als sie das sagt. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, im Gegenteil – die Frau Krieg sollte mir dankbar sein.“

STEFAN BRAND UND RENATE ALLWICHER