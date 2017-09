Nächstes gemeinsames Kirchenprojekt in Pegnitz

Zum ersten Mal findet heute eine konfessionsübergreifende Gebetsnacht statt — Besuchsdauer völlig frei - vor 59 Minuten

PEGNITZ - Nach der Kinderbibelwoche, der Nacht der Lichter, der Wallfahrt und den Pfingsttreffen haben sich die drei Konfessionen in der Stadt etwas Neues überlegt: Am heutigen Freitag findet die erste ökumenische Gebetsnacht im evangelisch-methodistischen Gemeindezentrum Domino statt.

Vier Stunden lang können die Besucher heute im Gemeindezentrum Domino alles rund um das Beten erfahren. Für die ökumenische Veranstaltung wird die Kirche wie an Ostern (Bild) bunt ausgeleuchtet. Foto: Foto: Stefan Schörk



Dabei soll, wie der Name schon verrät, das Gebet im Vordergrund stehen. Es werden anfangs verschiedene Arten von Gebeten vorgestellt: das Lob über Gott, der Dank, die Klage und die Fürbitte. "Im zweiten Teil wird aus dem reichen Schatz unterschiedlicher Gebetstraditionen geschöpft, die sich über die Zeit in den verschiedenen Konfessionen entwickelt haben: Tanz, freies Gebet, Stille, Meditationsformen oder der Rosenkranz", erklärt der evangelisch-methodistische Pfarrer und Gastgeber Stefan Schörk, der auch in seinen Gottesdiensten freie Gebete, also ohne Manuskript, spricht. Eine kurze Einführung in die jeweilige Gebetstradition soll das Kennenlernen und Mitbeten erleichtern.

Den Teilnehmern der Gebetsnacht steht es dabei völlig frei, ob sie während der ganzen Veranstaltung in der Kirche bleiben oder ob sie nur zu bestimmten Themen kommen. Jeder Komplex wird etwa 20 Minuten dauern, schätzt Schörk.

An der Gebetsnacht wirken Geistliche der katholischen, der evangelisch-lutherischen und der evangelisch-methodistischen Kirche mit. Wie jeder seinen Themenbereich umsetzt, kann Schörk noch nicht sagen. "Ich lasse mich überraschen", sagt er. Der katholische Pfarrer Peter Klamt hat sich erst kurzfristig auf die Gebetsnacht vorbereitet. Vorrang hatte in den vergangenen Tagen die Vorbereitung des Schulanfangs. Heute Abend will er das Rosenkranz-Gebet vorstellen. Teilnehmer der Gebetsnacht müssen aber keinen Rosenkranz mitbringen. "Die zehn Finger reichen aus", sagt er augenzwinkernd.

Die Erfindung eines skandinavischen Pfarrers stellt der evangelische Pfarrer Thomas Miertschischk im ersten Teil der Nacht vor: die Gebetsperlen. Normalerweise sind sie so groß wie ein Armband, doch zu Demonstrationszwecken hat der Pfarrer große Perlen dabei. Außerdem erklärt er, was die Gebetsform Klage ist. Auch wenn er Ende Januar Pegnitz verlässt, würde er sich freuen, wenn aus der Gebetsnacht ein ökumenischer Gebetskreis entstünde. Dieser fehle seiner Meinung nach als fester ökumenischer Bestandteil in Pegnitz. "Er kann eine Bereicherung sein."

Gebet ist Atem des Glaubens

Stefan Schörk ist davon überzeugt, dass das Gebet der Atem des Glaubens ist. "Wenn ich nicht mehr atme, sterbe ich. Wenn ich nicht mehr bete, stirbt mein Glaube." Je mehr Menschen miteinander beten, desto stärker ist die Gemeinschaft, sagt der Pastor überzeugt. Für ihn sei es ein Segen, wenn Menschen miteinander beten.

Ihm sei es wichtig, dass die Teilnehmer der Gebetsnacht auch mal klagen, um Dinge loszuwerden, die sie belasten. Und auch die Fürbitten — das Einstehen füreinander — seien wichtig. Schörk habe den Bürgermeister angeschrieben, um ihn nach Anliegen der Stadt zu fragen, die in die Fürbitten aufgenommen werden sollen. Der Pastor könne sich vorstellen, dass der Schulstart Thema einer Fürbitte sein könnte.

Vor etwa einem Jahr saß der ökumenische Kreis der drei Pegnitzer Kirchen zusammen und hat sich über eine ihrer Gemeinsamkeiten ausgetauscht: Das Gebet. So kam die Idee auf, einmal im besonderen Rahmen gemeinsam zu beten. Die Beteiligten um Stefan Schörk einigten sich darauf, eine Gebetsnacht zu organisieren. Dazu haben sie sich ein paar Mal getroffen, um sie grob vorzubereiten. Der Ort stand schnell fest: Von den vielseitigen Räumlichkeiten her bietet sich das Gemeindezentrum Domino an. Denn es soll unter anderem auch einen Raum der Stille geben, an dem jeder Gläubige für sich sein kann, wenn er das möchte. Und auch seelsorgerische Betreuung wird während der Gebetsnacht geboten. Wer ein Anliegen loswerden möchte, findet ein offenes Ohr.

Zehn Helfer werden den Glaubensvertretern bei der Veranstaltung zwischen 20 und 24 Uhr unter die Arme greifen und im Vorder- und Hintergrund mit anpacken.

Durch den Wegfall der B 2-Sperrung und das daran gekoppelte Parkverbot an der Schmiedpeunt stehen den Interessierten der ökumenischen Gebetsnacht genug Parkplätze zur Verfügung.

Wenn diese Veranstaltung abgeschlossen ist, steht schon das nächste gemeinschaftliche Ereignis der Konfessionen an: Die Wallfahrt zur Weidenkirche in Plech am kommenden Sonntag. Um 14.30 Uhr beginnt der Gottesdienst in und an der Weidenkirche.

KERSTIN GOETZKE