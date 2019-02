Nächtlicher Großbrand in Pegnitzer Ärztehaus

PEGNITZ - Sirenen rissen am Dienstagfrüh kurz nach 4 Uhr die Bewohner in Pegnitz und Umgebung aus dem Schlaf. Am Böllgraben nahe des Obi-Baumarkts stand die Dachgeschoss-Wohnung im dortigen Ärzte- und Geschäftshaus lichterloh in Flammen.

Beim Eintreffen der Feuerwehren stand die Dachgeschoss-Wohnung schon in hellen Flammen. © Feuerwehr Pegnitz



Die wichtigste Nachricht: Alle Bewohner konnten gerettet werden. Ein 75-Jähriger musste jedoch mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Nachbarn hatten Alarm geschlagen, als sie gegen 4 Uhr den Brand bemerkten. Sofort wurde Großalarm ausgelöst. Zu Hilfe gerufen wurden die Wehren aus Pegnitz, Bronn, Hainbronn, Neudorf, Auerbach, Betzenstein, Creußen, Kirchenbirkig und Waischenfeld. Ebenso die KSB-Werksfeuerwehr, das THW und der städtische Bauhof. Für die Versorgung von Anwohnern und Einsatzkräften, aber auch zur Absicherung, wurde später auch noch die Schnelleinsatzgruppe des BRK dazugeholt.

Als erste Maßnahme startete die Feuerwehr Pegnitz unter schwerem Atemschutz die Evakuierung des Gebäudes, in dem nur das Dachgeschoss bewohnt ist. Ansonsten befinden sich in dem Gebäude drei Arztpraxen, von denen allerdings eine seit dem Jahreswechsel geschlossen ist, sowie ein Blumenladen im Erdgeschoss. Die insgesamt vier Bewohner des Hauses, darunter ein Säugling, wurden durch eine Polizeistreife teilweise geweckt und weitgehend unversehrt aus dem Gebäude gebracht. Ein 75-Jähriger wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.

Meterhoch schlugen da schon die Flammen aus dem Dachstuhl und mehreren Fenstern. Für Probleme sorgten die tiefen Temperaturen in der Nacht, die das Löschwasser sofort gefrieren ließen und die Umgebung in eine Eisbahn verwandelten. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner am Böllgraben gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude und Etagen verhindert werden. Die Brandursache und der Schaden sind noch völlig unklar.

