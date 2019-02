Schwerste Verletzungen trug der Fahrer eines Kleintransporters davon, als er am Montagabend unmittelbar auf der Abbiegespur der Autobahn-Ausfahrt Weidensees nahezu ungebremst auf einen Sattelzug auffuhr. Die A9 in Richtung Süden musste längere Zeit gesperrt werden, während sich ein Großaufgebot der Feuerwehren Pegnitz, Plech und Ottenhof, der Polizei, des THW und des BRK um die medizinische Versorgung des Fahrers und um die Bergung der Fahrzeuge kümmerte.

In Auerbach hatten am Samstagabend ab 19.11 Uhr die Narren das Zepter in der Hand. Die Faschingsgesellschaft zelebrierte ihre Prunksitzung. Der Sitzungspräsident der Faschingsgesellschaft Auerbach, Daniel „Danny“ Schuster trat bei der ersten Prunksitzung am Samstag mehrmals auf das Gaspedal. „Manege frei“ hießt es für die über 100 Aktiven auf der Bühne des Kolpingsaals und für ein Publikum in bester Faschingslaune.