Nachwuchs bei den Degelsdorfer Auerochsen

Die Herde im Naturschutzgebiet ist auf 58 Rinder angewachsen — Exmoor-Ponys sind menschenscheu - vor 1 Stunde

DEGELSDORF - Neugierig und putzig schauen die Kälber – das jüngste ist wenige Tage alt — in Richtung Kamera. Die Auerochsen im Naturschutzgebiet Leonie bei Auerbach sind an Menschen gewöhnt. Wenn man eines der beiden Exmoor-Ponys zu Gesicht bekommen möchte, muss man schon mehr Glück haben, da die Pferde sehr scheu sind.

Die Auerochsen leben seit 17 Jahren im Naturschutzgebiet Leonie und haben sich an Menschen gewöhnt. Ein Biber hat (im Hintergrund) seine Spuren hinterlassen. Der Nager ist inzwischen weitergezogen. © Brigitte Grüner



Bei einer naturkundlichen Führung erlebten die Teilnehmer Rinder und Ponys sowie einige kleinere Tiere und teils seltene Pflanzen. Den hochsommerlichen Abend verbrachten viele Menschen wohl am liebsten im Biergarten oder auf der Terrasse, denn das Interesse an der Führung war gering.

Wer gekommen war, bereute es nicht, denn LBV-Kreisvorsitzender Bernhard Moos teilte sein umfangreiches Wissen über Flora und Fauna im Naturschutzgebiet gerne mit den interessierten Gästen.

Als ehemaliger Degelsdorfer kann sich Moos noch an die frühere Trasse der Bundesstraße 470 erinnern, die von Auerbach über Degelsdorf in Richtung Eschenbach führte. Die alte Straße kann man heute nur noch an manchen Stellen sehen, etwa wenn sich gelber Mauerpfeffer in Kissen auf dem alten Asphalt wohl fühlt oder eine Eidechse auf den Teerresten ein Sonnenbad nimmt.

Jünger als die "alte B 470" sind die Tümpel im Naturschutzgebiet. Diese entstanden durch den Erzabbau im nahen Bergwerk Leonie. Die mit Wasser gefüllten Einsturztrichter sind für einige gefährdete Amphibien- und Libellenarten von hoher Bedeutung. Auch Wasserpflanzen wie der Froschlöffel, die Sumpfbinse oder das Laichkraut fühlen sich wohl. Moos erwähnt, dass die Tümpel früher mehr Wasser enthielten. Erst wenn ein ausgiebiger Regen kommt, werden die Tümpel wieder aufgefüllt.

Die Hauptattraktion für Spaziergänger auf dem Rad- und Fußweg zwischen Auerbach und Degelsdorf oder für Wanderer auf der "Ochsentour", die rund um das Naturschutzgebiet führt, sind zweifelsohne die Heck-Rinder. Diese wurden aus verschiedenen Rinderarten nach dem Vorbild der längst ausgestorbenen Auerochsen gezüchtet. Im Sommer 2000 wurden die ersten 17 Tiere angesiedelt. Dass sich das Auerbacher Wappentier wohl fühlt im Naturschutzgebiet, beweist die Entwicklung der Herde. Rund 150 Kälber wurden bereits geboren.

Aktuell leben 58 Rinder auf Leonie. "Das sind eigentlich zu viele, 40 wären für die Beweidung ideal", erklärt Moos. Das Fleisch der Tiere ist bei vielen Kunden beliebt. In regelmäßigen Abständen werden einige Auerochsen – meist die jungen Stiere – bei heimischen Metzgern geschlachtet. Einige Tiere wurden auch lebend verkauft, um andere Herden zu ergänzen.

Das jüngste Heck-Rind ist erst wenige Tage alt. Es gehört zu einer Herde auf Leonie. © Brigitte Grüner



Das Naturschutzgebiet ist knapp 80 Hektar groß, jeweils etwa die Hälfte ist Wald und offene Weide. Einige seltene Gräser, Blumen und Kräuter sollen in Ruhe blühen und Samen bilden. Die vielen Schlehensträucher, die immer wieder neue Büsche bilden, können die Auerochsen allerdings nicht abfressen.

Dort müssen die LBV-Mitglieder regelmäßig mit Mähwerkzeugen eingreifen. Auch einzelne Bäume wurden gefällt. Als Totholz bieten die Stämme Käfern und Insekten willkommene Domizile.

Nicht ideal geeignet für das Naturschutzgebiet sind die Exmoor-Ponys. Daraus macht Bernhard Moos keinen Hehl. Die Tiere seien extrem menschenscheu. Eine tierärztliche Untersuchung sei daher nicht möglich.

Eine überaus geduldige Krankengymnastin, die in Nürnberg arbeitet und aus Thüringen kommt, kommt auf der Rückreise am Wochenende oft vorbei und versucht, die Ponys anzulocken, damit sie sich allmählich an Menschen gewöhnen.

BRIGITTE GRÜNER