Nachwuchs der Top-Klubs zu Gast in Pegnitz

SG Trockau richtet Turnier für kleine Fußballer in Christian-Sammet-Halle aus - vor 44 Minuten

PEGNITZ/TROCKAU - Der BTS Cup geht am Samstag, 8. Dezember, in die zweite Runde. Wieder werden Top-Klubs mit ihren F-Jugendmannschaften in die Christian-Sammet-Halle kommen, um Gäste der SG Trockau zu sein. Organisator Markus Wätzold hat schon Pläne für nächstes Jahr: Dann soll alles noch einmal größer werden.

Momentan trainiert die E-Jugend der SG Trockau fleißig, damit sie für ihre namhaften Gäste gerüstet ist. Bayern und Co. werden mit Acht- und Neunjährigen antreten, der Gastgeber im Schnitt mit ein bis zwei Jahre älteren Spielern. © Ralf Münch



Momentan trainiert die E-Jugend der SG Trockau fleißig, damit sie für ihre namhaften Gäste gerüstet ist. Bayern und Co. werden mit Acht- und Neunjährigen antreten, der Gastgeber im Schnitt mit ein bis zwei Jahre älteren Spielern. Foto: Ralf Münch



Die Premiere des Cups im vergangenen Jahr war für die Trockauer nicht nur positiv. Unter anderem sollten der 1. FC Nürnberg und der FC Bayern München nach Pegnitz kommen. Doch gerade diese beiden hochkarätigen Gäste hatten die Einladung nie bestätigt und reagierten ziemlich verschnupft, dass mit ihren Logos auf den Turnierplakaten geworben wurde. Der Grund: Der damalige Organisator, dessen Name nun nichts mehr zur Sache tut, hatte die Teilnahme der Mannschaften verkündet, ohne deren Bestätigung abzuwarten. Außerdem meinten die Trockauer, dass ihre F-Jugend gut genug sei, um mit den Kaderschmieden der Bundesligisten mitzuhalten. Doch der Gastgeber SG wurde Letzter und bekam auf dem Spielfeld teils heftige Packungen.

Nun, ein Jahr später, hat der Veranstalter aus seinen Fehlern gelernt. Das Turnier wird nun von Markus Wätzold, SG-Jugendtrainer und Eventmanager, organisiert. Eingeladen sind SpVgg Bayreuth, 1. FC Nürnberg, SpVgg Unterhaching, FC Bayern München, SpVgg Fürth, TSV 1860 München, Jahn Regensburg, Carl Zeiss Jena und RB Leipzig. Alle neun Gäste haben ihr Kommen zugesagt, beteuert Wätzold: "Alle Teams sind zu 100 Prozent dabei. Das liegt an der Ehrlichkeit meiner Person und an dem Stellenwert des Turniers."

Damit es auch sportlich besser läuft, tritt Gastgeber SG — in Gruppe 1 gegen Bayern, Fürth, Bayreuth und Unterhaching — mit der E-Jugend an. Das heißt, dass die Trockauer Spieler im Durchschnitt ein bis zwei Jahre älter als ihre Gegner sind. "Da sollte dann spielerisch kein großer Unterschied erkennbar sein", hofft E-Jugendtrainer Felix Strößner. Seine Aufgabe ist es, aus seinen 17 Spielern zwölf auszuwählen, die mitspielen dürfen — also auch fünf Spielern zu sagen, dass sie beim Kräftemessen mit den Top-Klubs nicht dabei sein werden. "Das ist natürlich nicht angenehm", gibt Strößner zu, "aber es geht darum, die beste Mannschaft zu stellen. Wir wollen so weit wie möglich kommen."

"Elite will unter sich bleiben"

Die jeweils vier besten Teams aus beiden Gruppen qualifizieren sich fürs Viertelfinale. Somit würde es den Trockauern genügen, wenn sie in der Gruppe nicht Letzter werden. Leichter würden sie sich da tun, wenn sie sich auch Gäste aus der Nachbarschaft eingeladen hätten. Aber das hätte wohl den großen Namen nicht gefallen. "Die Top-Mannschaften wollen sich untereinander messen. Es ist okay, wenn der Gastgeber mitspielt. Aber ansonsten will die Elite unter sich bleiben", sagt Wätzold.

Die Teams werden in den frühen Morgenstunden anreisen, einzige Ausnahme: die Münchner Löwen. "Die 60er kommen schon am Vortag und werden in einem Gasthof übernachten, damit sie ausgeruht sind. Sie wollen das Turnier unbedingt gewinnen."

Auch kulinarisch haben die Teilnehmer hohe Ansprüche. Belegte Brötchen, Pommes und Schokolade — sehr beliebte Turniernahrung bei Nachwuchsfußballern — wird es für Bayern und Co. in der Christian-Sammet-Halle nicht geben. Stattdessen Obst, Nudeln und Hackfleischsoße — wie bei den Profis eben.

Kunstrasen für drei Tage

Während der zweite Cup noch nicht gespielt ist, beschäftigt sich Organisator Markus Wätzold bereits mit der dritten Auflage im kommenden Jahr. Sicher ist noch nichts, doch die Pläne sind groß: "Ich möchte für drei Tage Kunstrasen in der Christian-Sammet-Halle auslegen", sagt Wätzold. Dann soll der Cup aus drei Turnieren bestehen: Vollmannschaften und Altherrenmannschaften aus der Region plus Nachwuchs der Top-Klubs mit Gastgeber Trockau.

Einlass in die Halle ab 10.30 Uhr. Beginn des Turniers ist 11.30, Ende etwa 19 Uhr. Karten gibt es ausschließlich an der Tageskasse. Sie kosten sechs Euro für Erwachsene und drei Euro für Schüler. Kinder bis sieben Jahre sind frei.

MARCEL STAUDT