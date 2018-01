Zehn Nachwuchsköche aus ganz Nordostbayern standen bei einem Wettbewerb der Auszubildenden aus dem dritten Lehrjahr in der Berufsschule Pegnitz am Herd. Ihre Aufgabe war es, aus einem Warenkorb rund um Forelle, Lamm sowie Buchweizen und Orangen ein Drei-Gang-Menü zu kreiern, das anschließend von angehenden Hotel- und Restaurantfachleuten serviert wurde. Bei den Köchen siegte Jannick Bursian (rechts) vom Landhotel Jöbstel in Waischenfeld, bei den Restaurantfachleuten Benedikt Schmitt (Sudpfanne, Bayreuth) und bei den Hotelfachleuten Sabrina Brandhofer (Gesundheitshotel, Weißenstadt). Foto: Richard Reinl ©