Nägel ragen noch immer aus Bänken am Pegnitzer Schloßberg

Bauhof ist derzeit mit Winterdienst beschäftigt — Austausch der Sitzgelegenheiten läuft schon länger — Standorte sind digital erfasst worden

PEGNITZ - Nur wenige Tage dauerte das Ski- und Schlittenvergnügen auf der Rückseite des Schloßbergs. Inzwischen sind allerorten schon wieder leichte Plusgrade in Sicht. Aber noch etwas verdarb so manchem kleinen oder etwas größeren (verhinderten) Wintersportler die Laune.

Auch nach neun Monaten ragen aus einer Bank am Schloßberg noch Nägel.



Auch nach neun Monaten ragen aus einer Bank am Schloßberg noch Nägel. Foto: Fotos: Frank Heidler



Baumstämme im Auslauf der Rodelabfahrt auf der Schloßbergrückseite. Diese Abfahrt konnte — solange der Schnee reichte — in den wenigen Pegnitzer Schneetagen nicht gefahrlos genutzt werden.

Etwas besser sah es dagegen auf dem Hang Richtung Krankenhaus aus. Dort tummelten sich gleich mehrere junge Familien mit ihren Kleinkindern, um etwas Winterspaß zu genießen. Manch einem der heimischen Wintersport-Enthusiasten mangelte es wohl am nötigen Kleingeld. Deshalb musste als Ersatz für den nicht ganz billigen Plastikbob oder Holzschlitten einfach eine schlichte Plastikplane herhalten — und ab ging die Post. Unter fröhlichem Gejohle der Umstehenden. Selbst Erwachsene hatten dort ihren Wintersportspaß.

Gähnende Leere dagegen auf dem zweiten Hang direkt auf der Schloßbergrückseite. Dort versperrten lange Baumstämme den sicheren Auslauf nach dem Fahrtvergnügen. Laut Bürgermeister Uwe Raab wurde das Holz "durch einen Selbstwerber geschlagen und dort gelagert". Raab versprach: "Es wird in Kürze weggeräumt." Auch am Rande des Schlittenhanges zum Krankenhaus lagern bis zu 15 Meter lange Baumstämme.

Manche einem Spaziergänger dürfte vor oder nach dem Rodelvergnügen die kaputten Bänke am Schloßberg aufgefallen sein. Dort ragen — vom Schnee nur teilweise verdeckt — auf zehn oder 15 Zentimetern rostige Schrauben in die Höhe, Sitzbretter sind marode oder fehlen völlig. Die NN hatten bereits vor neun Monaten auf diese Mängel hingewiesen.

Zu den maroden Ruhebänken gehört auch eine am Fränkischen Gebirgsweg, zwischen Schlittenhang und Schloßbergfestplatz. Auf Anfrage erklärte der Rathauschef: "Für diese Bank ist ein neuer, an einem sonnigeren Platz entlang des Weges gelegener Standort geplant." Zum weiteren Vorgehen erklärte er: "Im Bauhof werden bereits Vorbereitungen für den Austausch getroffen. Soweit es die Zeit erlaubt, sollen die uns bekannten erneuerungsbedürftigen Anlagenbänke noch in den Wintermonaten beziehungsweise spätestens im Laufe dieses Jahres saniert oder durch neue ersetzt werden."

Thema beschäftigt Bürger

Zu den maroden Ruhebänken hatte es bereits bei jüngsten Bürgerversammlung eine Nachfrage von Günter Skarupa gegeben. Jetzt stellte der Bürgermeister fest: "Die maroden Ruhebänke sind uns seit längerem bekannt. Seit letztem Jahr läuft der Austausch erneuerungsbedürftiger Bänke und somit auch längst die Vorbereitungen für den weiteren Austausch." Die Standorte der Ruhebänke seien digital erfasst worden, so dass sie nun in den Karten ersichtlich seien. Es werde versucht, für dieser "umfangreiche konzeptionelle Maßnahme" eine Förderung über den Naturpark zu erhalten. Für die Sanierungen wurde insgesamt eine Summe von 10 000 Euro eingeplant.

Aktuell ruhen allerdings die Ausbesserungsarbeiten für die Ruhebänke. Laut Raab der Grund: "Der Bauhof ist rund um die Uhr mit dem Winterdienst beschäftigt."

