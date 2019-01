Im Jakobushof in Auerbach freute sich Gudrun Tehn (links) an ihrem 80. Geburtstag über die Gratulation von Zweitem Bürgermeister Herbert Lehner (rechts) und Heimleiterin Eva Scholz (Mitte). Geboren wurde die Jubilarin in Merkelfriedland in Pommern. Nach dem Besuch der Haushaltungsschule und Dr. Sabelschule arbeitete Tehn als Stenotypistin und Sekretärin bei der Colonia-Versicherung. Sie hatte Wohnsitze in Hamburg, Köln und in Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg. Ihre einstigen Ehemänner Paul Müller und Johann Tehn sind bereits verstorben. Sohn Jörg und das Enkelkind der Achtzigerin wohnen in ihrem Haus in Nürnberg. Das Geburtstagskind besitzt außerdem ein Wochenendhaus in Weigendorf. In Hamburg war Gudrun Tehn als Altsängerin im Chor und hatte auch einen Solopart im Opernhaus bei Zar und Zimmermann. Nach einer Embolie unterzog sich die Jubilarin einer Logopädiebehandlung in Sulzbach-Rosenberg und lebt seit zwei Jahren im Jakobushof in Auerbach. © Text und Foto: Sabine Rühl